Почему утро нужно начинать со стакана теплой воды — пять аргументов
Если вам сложно просыпаться утром, то стакан воды натощак — проверенное средство взбодриться без грамма кофеина.
Не кофе и не чай, а стакан теплой воды должен быть первым, что выпивает человек с утра. Врачи настаивают — она улучшает пищеварение, замедляет старение и даже помогает похудеть.
О пользе теплой воды утром диетолог Стелла Метсовес рассказала сайту Lifehack.
Облегчает боль
Теплая вода — действенное лекарство от спазмов любого типа, в частности, от боли во время менструаций. Она расслабляет мышцы и улучшает циркуляцию крови в капиллярах.
Помогает худеть
Выпитая натощак теплая вода повышает температуру вашего тела, а это ускоряет ваш метаболизм. Другими словами, ваше тело в течение дня сожжет больше калорий.
Добавив же в теплую воду немного лимона, вы поможете организму расщеплять жировую ткань. А благодаря тому, что лимон содержит пектин, вам не так сильно хочется есть.
Улучшает пищеварение
Стакан теплой воды утром как следует простимулирует вашу систему пищеварения. А вот когда вы запиваете пищу холодной водой, она делает только что потребленные масла и жиры густее, они накапливаются, и организму сложнее их переварить.
Улучшает циркуляцию крови
Этому способствует и уменьшение количества токсинов, которые «вымывает» теплая вода, и расслабление мышц.
Помогает заснуть
Этот пункт, конечно, о том, что пить теплую воду полезно не только утром. Ею можно запивать ужин или просто пить перед тем, как лечь в постель. Она помогает телу расслабиться и успокаивает нервную систему.
