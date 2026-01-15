Почему утро нужно начинать со стакана теплой воды — пять аргументов

Стакан воды утром — отличное самочувствие на целый день / © Pexels

Не кофе и не чай, а стакан теплой воды должен быть первым, что выпивает человек с утра. Врачи настаивают — она улучшает пищеварение, замедляет старение и даже помогает похудеть.

О пользе теплой воды утром диетолог Стелла Метсовес рассказала сайту Lifehack.

Облегчает боль

Теплая вода — действенное лекарство от спазмов любого типа, в частности, от боли во время менструаций. Она расслабляет мышцы и улучшает циркуляцию крови в капиллярах.

Помогает худеть

Выпитая натощак теплая вода повышает температуру вашего тела, а это ускоряет ваш метаболизм. Другими словами, ваше тело в течение дня сожжет больше калорий.

Добавив же в теплую воду немного лимона, вы поможете организму расщеплять жировую ткань. А благодаря тому, что лимон содержит пектин, вам не так сильно хочется есть.

Улучшает пищеварение

Стакан теплой воды утром как следует простимулирует вашу систему пищеварения. А вот когда вы запиваете пищу холодной водой, она делает только что потребленные масла и жиры густее, они накапливаются, и организму сложнее их переварить.

Улучшает циркуляцию крови

Этому способствует и уменьшение количества токсинов, которые «вымывает» теплая вода, и расслабление мышц.

Помогает заснуть

Этот пункт, конечно, о том, что пить теплую воду полезно не только утром. Ею можно запивать ужин или просто пить перед тем, как лечь в постель. Она помогает телу расслабиться и успокаивает нервную систему.

