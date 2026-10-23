Почему утром появляются отеки на лице: от бытовых привычек до гормональных и системных сбоев

Отеки лица утром

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Утренняя припухлость лица, мешки под глазами или ощущение «облегченных» черт — это физиологическое состояние, с которым хотя бы раз сталкивался каждый человек. Ночью, когда тело длительно находится в горизонтальном положении, кровообращение и движение лимфы естественно замедляются. Остатки жидкости под действием физических процессов задерживаются в мягких мягких тканях лица и век.

В большинстве случаев такой отек проходит самостоятельно в первые часы после подъема, когда человек возвращается к активному движению и гравитация помогает жидкости опуститься ниже. Однако факторы, провоцирующие задержку воды, бывают как бытовыми, так и сложными медицинскими или гормональными. Эксперты рассказали, какие именно причины могут вызвать отеки.

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Бытовые факторы и влияние образа жизни

Чаще утренние отеки являются следствием ежедневных привычек или ошибок в вечернем рационе.

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Главным бытовым виновником является избыток натрия в пище. Употребление соленых блюд, консервации, соусов или полуфабрикатов на ужин связывает воду внутри ткани. Натрий вызывает сильную жажду, а выпитая перед сном жидкость не успевает полноценно вывестись почками ночью и оседает в мягких тканях.

Похожий эффект имеет и вечерний алкоголь. Напитки с содержанием спирта провоцируют общее обезвоживание организма, на которое сосуды соответствуют расширениям, а ткани — интенсивному накоплению остаточной влаги.

Отдельную роль играет гигиена сна и положение тела. Отечность провоцирует как банальное недосыпание, так и слишком продолжительный сон. Использование слишком низкой или, наоборот, слишком высокой подушки, а также привычка спать лицом в подушку пережимают сосуды шеи, что существенно препятствует естественному оттоку лимфы от головы.

Кроме того, припухлость может являться следствием контактной аллергической реакции. Длительный ночной контакт кожи с пылевыми клещами в подушке, перхотью домашних животных, остатками стирального порошка или слишком плотным ночным кремом вызывает локальное воспаление и приток жидкости.

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Гормональные факторы и менструальный цикл

Существенное влияние на задержку жидкости в организме женщин оказывают циклические гормональные колебания.

Во второй фазе менструального цикла перед началом менструации в организме стремительно возрастает уровень прогестерона и эстрогенов. Эти гормоны оказывают влияние на почечные каналы и стимулируют повышенное задержание натрия и воды в тканях. Из-за этого за несколько дней до менструации и в первые дни женщины часто замечают заметную утреннюю отечность лица, век и общее увеличение массы тела. После завершения гормональной перестройки это состояние исчезает без медицинского вмешательства.

Также гормональные отеки возникают во время беременности, в период менопаузы или при приеме некоторых оральных контрацептивов, изменяющих водно-солевой баланс.

Системные заболевания и синдром Кушинга

Если лицо отекает регулярно, а припухлость долго не спадает в течение дня, это может свидетельствовать о патологических процессах в организме.

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Отдельным и сложным эндокринным расстройством является синдром или болезнь Кушинга, возникающая из-за хронически повышенного уровня гормона кортизола (как из-за патологии надпочечников или гипофиза, так и из-за длительного приема высоких доз глюкокортикостероидов). Для этого состояния характерно формирование так называемого «луновидного лица» — круглого, заплывшего и гиперемированного лица с задержанием жидкости и отложением жировых отложений в щеках и шее.

Системные отеки также характерны для других эндокринных нарушений, в первую очередь при гипотиреозе — недостаточной функции щитовидной железы. При этом состоянии в тканях накапливаются сложные белковые соединения, которые прочно удерживают воду, отечность становится плотной, тугой и сопровождается сухостью кожи.

Проблемы с почками и проявляют себя именно утром, проявляясь «водянистыми» мягкими отеками верхних и нижних век. Сердечно-сосудистые патологии чаще вызывают отеки нижних конечностей вечером, но при прогрессировании болезни могут охватывать и лицо. Причиной отеков вокруг глаз и носа также бывают воспаления ЛОР, в частности гайморит и фронтит.

Причины одностороннего отека лица

Когда припухлость возникает лишь с одной стороны, это фактически постоянно указывает на локальную делему в конкретной зоне.

Чаще асимметричный отек вызывают стоматологические воспаления — абсцесс зуба, флюс или воспаление десен, при которых инфекция распространяется на щеку.

Другой причиной могут быть заболевания слюнных желез, в частности сиалоаденит или закупорка слюнного протока камнем, что вызывает болезненную припухлость у уха или под челюстью. Также односторонний отек провоцирует воспаление шейного или подчелюстного лимфоузла или локальная межтканевая киста.

Как быстро вернуть тонус лицом утром

Для быстрого уменьшения бытового или циклического утреннего отека лучше работают простые физические методы, направленные на сужение сосудов и стимуляцию лимфодренажа.

Действенным средством является влияние холода, умывания прохладной водой, прикладывание влажной ткани, охлажденных чашек или косметических патчей. Холод заставляет капилляры сужаться, что быстро уменьшает приток избыточной жидкости.

Ускорить отток лимфы помогает легкий самомассаж пальцами или массирующим роллером. Все движения следует выполнять плавно от центра лица к вискам и ушам, а затем опускаться по боковым поверхностям шеи к ключицам. Дополнить это следует стаканом чистой воды и базовой физической зарядкой, которые активизируют общий метаболизм и кровообращение.

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