Почему в жару стоит пить горячий чай: неожиданное объяснение

Чай / © pexels.com

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Горячий чай в жаркую погоду кажется не самым очевидным выбором. Однако при определённых условиях он действительно может помочь организму лучше справиться с высокой температурой. В то же время это не означает, что тёплые напитки всегда эффективнее холодных.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

После чашки горячего чая температура тела на короткое время немного повышается. В ответ организм начинает активнее выделять пот. Если пот легко испаряется с поверхности кожи, он уносит с собой избыточное тепло, благодаря чему уже вскоре человек может почувствовать приятное охлаждение.

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Впрочем, такой эффект возможен не всегда. При высокой влажности воздуха или если плотная одежда препятствует испарению пота, механизм естественного охлаждения работает значительно менее эффективно. В результате влага остается на коже, а горячий напиток не приносит желаемого ощущения прохлады.

Зато в сухом жарком климате или в помещении с кондиционером тёплый чай действительно может помочь легче переносить высокую температуру. Именно этим, в частности, объясняют многолетнюю традицию жителей стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии пить горячий черный или мятный чай даже в самое жаркое время года. Такие напитки стимулируют потоотделение, а при благоприятных условиях это способствует естественному охлаждению организма.

В то же время прохладная вода и другие несладкие холодные напитки также эффективно освежают и помогают избежать обезвоживания. Однако слишком ледяная жидкость у некоторых людей может вызвать неприятные ощущения в желудке или спазмы, особенно во время сильной жары.

Летом самое главное — поддерживать водный баланс и регулярно пить жидкость, не дожидаясь появления жажды. Из-за активного потоотделения организм быстрее теряет воду, поэтому её запасы нужно постоянно пополнять. Если человек предпочитает тёплый или горячий несладкий чай, он также способствует поддержанию надлежащей гидратации.

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В то же время сам по себе горячий чай не способен уберечь от перегрева. Чтобы снизить риск негативного воздействия жары, рекомендуется носить легкую светлую одежду, меньше находиться под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы и, по возможности, поддерживать прохладу в помещении.

Если же на фоне высокой температуры воздуха появляются сильное головокружение, головная боль, тошнота, спутанность сознания или потеря сознания, это может свидетельствовать о тепловом истощении или тепловом ударе. В таком случае необходимо как можно быстрее перейти в прохладное место, выпить достаточное количество жидкости и, если состояние не улучшается, обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что вода — не единственный напиток, который может быть полезен после ужина. Эксперты объяснили, что ещё стоит пить для поддержания пищеварения, а от каких напитков лучше отказаться.

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