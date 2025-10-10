ТСН в социальных сетях

Здоровье
113
2 мин

Почему вам снятся кошмары: ученые раскрыли тайны сновидений

Сны — это не просто хаотические картинки, а мощный инструмент нашей психики для обработки эмоций, формирования памяти и даже решения проблем. Современная наука объясняет, почему сновидения часто бывают нелогичными, но очень эмоциональными, и как они могут сигнализировать о нашем психологическом состоянии.

Дарья Щербак
Кровать

Кровать / © Pexels

Сновидение — это результат чрезвычайной активности мозга во время так называемой REM-фазы сна. С нейрофизиологической точки зрения, в это время активируются участки, ответственные за эмоции (лимбическая система), и частично «выключается» префронтальная кора, контролирующая логику. Именно поэтому сны могут быть такими яркими, эмоциональными, но в то же время совершенно нелогичными.

Об этом пишет «Зеленая газета».

Ученые сходятся во мнении, что сны выполняют ряд важных функций для нашей психики:

  • Эмоциональная разрядка: Сны помогают «переварить» эмоции, переживаемые за день. Это безопасный способ для мозга справиться со стрессом и тревогой.

  • Формирование памяти: Во сне мозг решает, какую информацию перенести из кратковременной памяти в длительную, укрепляя наши воспоминания.

  • Креативность и решение проблем: Поскольку логика во сне ослаблена, мозг может свободно комбинировать разные идеи, что иногда приводит к гениальным открытиям. Например, писателю Роберту Стивенсону именно во сне пришла идея «странной истории доктора Джекила и мистера Гайда».

  • Зеркало психического состояния Сны могут отражать наши внутренние проблемы. Если вас беспокоят назойливые обиды, это может быть сигналом о тревоге или депрессии.

Кошмары: когда стоит бить тревогу

Кошмары — это сновидения, вызывающие сильный страх. Они являются частью механизма обработки травм и страхов. Однако, если кошмары становятся регулярными, нарушают качество сна и вызывают тревогу днем, это может быть симптомом более глубоких психологических проблем, и следует обратиться за консультацией к специалисту.

Можно ли управлять снами

Да, это явление называется осознанным сном, когда человек понимает, что спит, и может влиять на сюжет. Это не только интересный опыт, но потенциально полезный инструмент для борьбы с кошмарами. Достичь такого состояния помогают специальные техники, в частности, ведение дневника снов и периодические «тесты на реальность» в течение дня.

Напомним, психологи объясняют, что пробуждение около 3 часов ночи является абсолютно нормальным физиологическим процессом, связанным с завершением естественного четырехчасового цикла сна.

Проблема возникает не из-за пробуждения, а из-за тревожности, которая мешает вновь заснуть, поскольку ночью будничные проблемы кажутся значительно серьезнее. Для преодоления этого состояния эксперты советуют практиковать медитацию осознанности или читать книгу, чтобы отвлечься от негативных мнений.

