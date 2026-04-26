Почему важно, как часто вы ходите в туалет: объяснение ученых

Как на кишечник влияют походы в туалет / © Фото из открытых источников

Реклама

Люди ходят в туалет так, как им это удобно. Они могут сидеть там часами, читать, что-то рассматривать и параллельно делать все необходимые дела. Однако человеческие туалетные привычки оказывают большое влияние на здоровье кишечника. Как не навредить здоровью во время походов в туалет?

Об этом рассказали Earth.com.

Как привычки в туалете могут ухудшать здоровье кишечника

Частота испражнений человека связана со структурами кишечного микробиома и выделяющимися в организме химическими веществами. Это объясняет то, почему кто-то ходит в туалет по несколько раз в день, а кто-то раз в день.

Реклама

Рутинная телесная закономерность также оказывает большое влияние на ежедневное функционирование кишечника. Ученые из Университета Седжон провели исследование, в котором анализировали повторные образцы кала у людей с медленным и быстрым испражнением.

Они обнаружили, что люди, которые откладывают поход в туалет и делают это раз в день, имеют медленное движение кишечника. Отходы дольше остаются в толстой кишке, а микробы имеют больше времени на расщепление остатков пищи и стимулирование ферментации.

Более медленное движение кишечника меняет кислотность. Также в этом случае чаще появлялся бактериальный род Ruminococcus.

Те, кто справлял нужду чаще, в организме имели Bacteroides. Ученые поняли, что ни очень медленное, ни очень быстрое движение кишечника не дает места для сосуществования широкому набору микробов.

Реклама

Химическое исследование показало, что частота испражнений меняет содержание микробов. Люди с нечастыми испражнениями имели больше признаков путей ароматических аминокислот и более высокий уровень индола и п-крезола. А те, кто часто пользовался туалетом, имели больше признаков распада аминокислот с разветвленной цепью.

Химические отличия демонстрируют, почему люди по-разному реагируют на одну и ту же пищу до того, как появятся ощутимые симптомы.

Закономерности нескольких иностранных исследований доказали, что никакие данные не могут точно сказать, что какая-то определенная частота испражнений полезна. Нельзя подтвердить факт, что ежедневное испражнение автоматически полезно, или то, что медленный график кишечника якобы может вызывать заболевания.

Однако в достаточно значительном количестве медицинской литературы говорится, что запоры связаны с метаболическими, воспалительными и неврологическими проблемами.

Реклама

В последнее время ученые начали рассматривать испражнения человека как часть кишечной среды, а не просто как симптом, на который стоит обращать внимание. Это позволит улучшить исследование диет, испытание пробиотиков и специализировать средства личной гигиены.

Полезные привычки для кишечника

Для кишечника полезно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки. К таким относятся:

бобовые;

инжир;

чернослив;

яблоки и груши;

грейпфрут;

киноа;

попкорн без растительного масла.

Для улучшения работы кишечника, а особенно для похудения, также советуют пить семена льна. Слизь от семян нежно обволакивает желудок, а омега-3 поддерживает сердце. Также в напитках из льна содержатся лигнаны, балансирующие уровень гормонов в организме.