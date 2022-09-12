Почему важно поддерживать достаточную физическую активность

Почти 5 миллионов смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди были более активными.

Малоподвижный образ жизни – один из главных факторов, повышающий риск смертности от неинфекционных заболеваний.

Недостаточно активные люди имеют на 20–30% больший риск умереть по сравнению с теми, кто активен в достаточной степени, передают специалисты Минздрава.

Однако даже минимальная физическая активность полезна здоровью.

По данным ВОЗ, в мире 25% взрослых и более 80% подростков не соблюдают рекомендации по уровню физической активности.

Почему физическая активность важна, и сколько ее должно быть в жизни:

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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