Почему виноград - враг фигуры и сколько можно есть, чтобы не набрать лишнего веса
Фрукты богаты полезными веществами, но в них также много сахара, а некоторые вообще считаются врагами для худеющих.
Виноград — не только вкусные ягоды. Он содержит многие антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и замедляют процессы старения клеток. Богат витаминами С, К, группы В, калий и магний, укрепляющими иммунитет и кости. Благодаря высокому содержанию воды хорошо увлажняет организм, а натуральные сахара быстро дают энергию.
Однако наряду с этим у него и минусы, которые влияют на контроль веса.
100-150 грамм винограда для здорового взрослого человека — вполне разрешенная средняя порция фруктов, чтобы не перегружать себя сахарами (то есть разными углеводами: фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза).
Фактически это 15-20 ягод винограда. Этой порции хватит, чтобы насладиться фруктом, если вы полноценно поели.
Фрукт содержит калий, который важен для здоровья сердца, АД и профилактики отеков, его норма в сутки 3500-4700 мг. 200 г винограда будут составлять в среднем 10% суточной потребности в углеводах.
Вред винограда в том, что в нем практически нет клетчатки, поэтому глюкоза и фруктоза будут быстро усваиваться организмом.
В 100 г винограда содержится около 16 г фруктозы. Если общее потребление фруктозы превышает около 50 г в день, избыток превращается в печени в жир. Для тех, кто активно контролирует вес, это может стать незаметной «калорийной ловушкой».
Кому следует ограничить употребление винограда:
Людям с инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа
Тем, кто придерживается низкоуглеводных диет для похудения
В случае жировой болезни печени
Ранее сообщалось, что виноград борется с жировой болезнью печени — распространенной проблемой, связанной с высокожировым питанием. Если съедать больше двух чашек винограда в день, можно не только приостановить развитие жировой болезни печени, но и продлить срок жизни на 4-5 лет.