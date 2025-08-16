Почему виноград - враг фигуры и сколько можно есть, чтобы не набрать лишнего веса

Виноград / © Pixabay

Виноград — не только вкусные ягоды. Он содержит многие антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и замедляют процессы старения клеток. Богат витаминами С, К, группы В, калий и магний, укрепляющими иммунитет и кости. Благодаря высокому содержанию воды хорошо увлажняет организм, а натуральные сахара быстро дают энергию.

Однако наряду с этим у него и минусы, которые влияют на контроль веса.

100-150 грамм винограда для здорового взрослого человека — вполне разрешенная средняя порция фруктов, чтобы не перегружать себя сахарами (то есть разными углеводами: фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза).

Фактически это 15-20 ягод винограда. Этой порции хватит, чтобы насладиться фруктом, если вы полноценно поели.

Фрукт содержит калий, который важен для здоровья сердца, АД и профилактики отеков, его норма в сутки 3500-4700 мг. 200 г винограда будут составлять в среднем 10% суточной потребности в углеводах.

Вред винограда в том, что в нем практически нет клетчатки, поэтому глюкоза и фруктоза будут быстро усваиваться организмом.

В 100 г винограда содержится около 16 г фруктозы. Если общее потребление фруктозы превышает около 50 г в день, избыток превращается в печени в жир. Для тех, кто активно контролирует вес, это может стать незаметной «калорийной ловушкой».

Кому следует ограничить употребление винограда:

Людям с инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа

Тем, кто придерживается низкоуглеводных диет для похудения

В случае жировой болезни печени

Ранее сообщалось, что виноград борется с жировой болезнью печени — распространенной проблемой, связанной с высокожировым питанием. Если съедать больше двух чашек винограда в день, можно не только приостановить развитие жировой болезни печени, но и продлить срок жизни на 4-5 лет.