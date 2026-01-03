Почему во рту появляется привкус металла: врачи назвали семь главных причин

Фото иллюстративное / © Credits

Металлический привкус во рту может быть не просто временным дискомфортом, а сигналом о серьезной угрозе здоровью. Врачи предупреждают, что причин этого симптома есть множество, однако для некоторых пациентов он становится поводом для немедленной госпитализации.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что ощущение металлического привкуса во рту обычно не является тревожным симптомом. Врачи рассказали, что может стать причиной металлического привкуса во рту:

заболевания десен;

прием определенных лекарств;

лечение рака (химиотерапия или лучевая терапия);

простуды, инфекции пазух носа и другие проблемы с дыхательными путями;

проблемы с желудком;

беременность;

потеря обоняния.

Как отмечают специалисты, такой неприятный привкус во рту может возникать у пациентов, которые такой препарат, как «Метронидазол». Он используется для лечения кожных инфекций, розацеа и инфекций ротовой полости, включая инфицированные десны и зубные абсцессы.

Его также используют для лечения таких состояний, как бактериальный вагиноз и воспалительные заболевания органов малого таза. Кроме того, этот препарат применяют при инфицированных укусах насекомых, язвах кожи, пролежнях и ранах, а также для лечения и профилактики бактериальных и паразитарных инфекций.

Как избавиться от металлического привкуса во рту

Преодоление металлического привкуса зависит от того, что именно его вызвало. Специалисты отмечают, что симптом может как пройти сам собой, так и потребовать конкретных мер для выздоровления:

Если у вас заболевания десен — вам необходимо регулярно чистить зубы, использовать зубную нить, и проходить стоматологический осмотр каждые шесть месяцев;

прием определенных лекарств — вам стоит обратиться к врачу за советом;

химиотерапия или лучевая терапия — следует употреблять пищу с более крепким вкусом, такую как имбирь и специи;

Простуда и другие проблемы с дыхательными путями — привкус должен исчезнуть самостоятельно, как только болезнь пройдет;

проблемы с пищеварением — дискомфорт также должен исчезнуть после лечения;

если металлический привкус испытывают беременные — временное явление, которое обычно проходит само по себе.

Стоит заметить, если дискомфорт не исчезает или же нет на это очевидной причины, вам следует обратиться за помощью к врачу.

