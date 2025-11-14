Почему во время стресса появляется «ком» в горле и как уменьшить телесное напряжение: советы психолога

Чувство кома в горле возникает рефлекторно во время стресса

Многие люди чувствовали, как во время сильного стресса , неприятного разговора или волнения перед выступлением в горле появляется странный комок — будто что-то мешает нормально глотать или говорить. Психологиня и травмотерапевт Наталья Бакай объясняет, что это не физическая проблема, а мгновенная реакция тела на эмоциональное напряжение, которое рефлекторно запускается нашим мозгом.

Об этом пишет Zaxid.net.

Режим «Бей или беги»

Тело реагирует на стресс гораздо быстрее, чем мы успеваем это осознать. Когда человек испытывает эмоциональное напряжение, мозг воспринимает это как сигнал опасности.

«Когда в мозг идет сигнал об изменении окружающей ситуации, то есть о наличии опасности, чего-то нового и неизвестного – активизируется симпатичная нервная система. Мозг, а именно гипоталамус, запускает выработку адреналина и норадреналина из наших надпочечников для мобилизации тела, чтобы побороть фактор стресса», — объясняет Наталья Бакай.

Мозг по сути дает команду: «Опасность — надо действовать». Даже если реальной угрозой является рабочий разговор или ожидание результатов, тело запускает эволюционную реакцию, будто готовится к борьбе или бегству от хищника. Происходит выброс адреналина и кортизола в кровь, что ускоряет сердцебиение, повышает давление и, главное, напрягает мышцы.

«Ком» в горле – это спазм мышц

Именно напряжение мышц во время волнения вызывает ощущение «кома» в горле.

«Оно возникает из-за спазма мышц гортани и шеи, вызывающего тревогу или эмоциональное напряжение. Это не физическая проблема, а реакция тела на стресс», – отмечает психологиня.

Многие из-за этого начинают думать, что заболели или имеют проблемы со щитовидной железой. Однако если анализы ничего не показывают, это часто свидетельствует о том, что эмоции накопились, а тело подает сигнал об исчерпании эмоционального ресурса.

Когда необходимо обратиться к врачу

Психологиня советует: если ощущение «кома» в горле появляется очень часто или сопровождается болью или затрудненным дыханием, первый шаг обратиться к врачу для исключения физиологических причин. Похожие симптомы могут возникать из-за заболеваний щитовидной железы, рефлюкса, воспаления гортани или мышечных спазмов, не связанных с эмоциями.

Если врач подтверждает, что физическое здоровье в норме, тогда стоит обратить внимание на эмоциональное состояние. Часто этот ком является следствием длительного подавления эмоций — сдерживания слез, злобы или страха. Когда мы привыкаем «проглатывать» эмоции, тело отражает это симптомом, являющимся напоминанием, что чувства нуждаются в выходе.

Как уменьшить телесное напряжение

Психологиня отмечает, что хронический стресс истощает организм и не является нормой. Если тело застряло в режиме тревоги, ему нужно помочь обрести равновесие. Специалисты советуют использовать следующие простые методы:

Дыхание. Техника «4/6» (вдох на четыре счета, выдох на шесть) помогает телу понять, что опасность прошла, поскольку выдох всегда должен быть длиннее вдоха. Это быстро расслабляет мышцы шеи и лица. Движение. Даже короткая прогулка или несколько минут растяжки помогают высвободить гормоны стресса и снять напряжение с шеи, плеч и грудной клетки. Слезы. Слезы являются естественным методом нервной системы снять перенапряжение. Позволив себе поплакать, человек помогает телу расслабиться, а дыханию выровняться. Контакт с близкими. Разговор с доверенным человеком, где можно проговорить то, что беспокоит, помогает нервной системе разрядиться, даже если это всего несколько фраз. Обращение к специалисту. Если дискомфорт не уходит, психотерапевт поможет понять, какие именно эмоции стоят за телесным симптомом, и научит регулировать напряжение.

«Тело не враг – оно подает нам сигналы. Чувство «кома» в горле — это напоминание, что мы живы, чувствительны и нуждаемся в заботе», — заключает психологиня.

Напомним, панические атаки могут возникать как у людей с диагностированными паническими расстройствами, так и у тех, кто переживает тревожные периоды в жизни. Самое главное — знать, как ее остановить и вернуть контроль над телом и разумом