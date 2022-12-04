Почему возникает мигрень: в новом исследовании обнаружили новые "пищевые" причины головной боли

Результаты исследования показывают, что мигрень может возникать из-за отсутствия необходимых витаминов и питательных веществ.
Мигрень выходит за пределы сильной головной боли и может быть невероятно болезненной, с тошнотой и просто изнурительной.
Есть вещи, которые могут спровоцировать приступ мигрени или усугубить симптомы. Согласно новому исследованию, это ваши пищевые привычки.
В работе, опубликованной в Nutritional Neuroscience, было впервые обнаружено, что 1838 из 8953 участников, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания с 1999 по 2004 год, были людьми, страдающими от мигрени. Учитывая потенциальные переменные, авторы исследования проанализировали имеющиеся данные, чтобы найти связь между диетой, в частности с использованием прогностического индекса питания или PNI, и случаями как сильной головной боли, так и мигрени.
Выводы показали, что легкое, умеренное и тяжелое недоедание связано с тем, что участники чаще испытывали более интенсивные головные боли.
Какие витамины употреблять во избежание приступов мигрени
Авторы исследования также отметили, что в рационе людей, страдающих сильной головной болью и мигренью, как правило, не хватает витаминов и питательных веществ, таких как пищевые волокна, общий фолат, рибофлавин, селен, калий и магний, а также витамин А, витамин В6, витамин В12, витамин С и витамин К.
Не считая того, они пили больше кофе и получали больше теобромина — вещества, содержащегося в шоколаде. Команда пришла к выводу, что диета (в том числе PNI) связана с риском и тяжестью мигрени.
"Меня не удивляет факт того, что умеренное или тяжелое недоедание связано с мигренью", — рассказывает врач Сидни Грин.
По его словам, мигрень вызывает низкий уровень сахара в крови.
"Если вы делаете большие интервалы между приемами пищи, пропускаете завтрак или обед или исключаете основные группы продуктов, в частности углеводы, это может привести к снижению уровня сахара в крови. Более того, длительное недоедание обычно приводит к дефициту витаминов и минералов", — говорит Грин., отмечая также, что "дефицит некоторых витаминов (преимущественно витаминов группы В) и минерала магния может способствовать более серьезным приступам мигрени".
Диета и мигрень
По словам медика, те, кто "сидит на диете" провоцируют "порочный круг".
"Вы получаете приступ мигрени, ваш аппетит снижается, таким образом потребление пищи уменьшается, а затем мигрень повторяется. Кроме того, определенные диеты, такие как веганская, вегетарианская и кетогенная могут привести к дефициту витаминов и минералов. Важно найти медицинского работника, имеющего опыт работы по мигрению. Врач или зарегистрированный диетолог смогут помочь составить диету, которая снизит риск мигрени", — советует Грин.
Для предотвращения частых приступов мигрени потребуется индивидуальный протокол лечения и рациона.
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