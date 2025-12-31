Почему возникает усталость и депрессия на праздники: диетолог назвала витамины, которых не хватает организму

Фото иллюстративное / © Getty Images

Реклама

Зимние праздники кардинально меняют наш образ жизни: физическая активность падает, а место в рационе занимают сытные блюда и алкоголь. Короткий световой день лишь усугубляет проблему, приводя к дефициту критически важных питательных веществ. Из-за этого многие люди вместо праздничного подъема чувствуют постоянную усталость, истощение и склонность к депрессии.

Об этом пишет The Mirror.

По словам британского диетолога из компании «Supplement Hub» Джозефины Смит, плохое самочувствие на праздники может быть следствием недостатка полезных элементов. Она назвала перечень веществ, которых нам не хватает во время зимних праздников, и рассказала, как можно восстановить их баланс.

Реклама

Витамин D

Недостаток солнца зимой часто приводит к дефициту витамина D. Это может ослабить иммунитет, вызвать печаль и усталость. Для профилактики диетологи советуют употреблять добавки с витамином D и как можно чаще гулять днем, желательно в первой его половине.

Магний

Постоянное напряжение, измененный режим дня и употребление алкоголя нередко вымывают магний из организма. Этот микроэлемент является критически важным для стабильной работы нервной системы, мышц и здорового сна.

Реклама

Если из-за праздников у вас начались проблемы со сном, магниевые добавки помогут восстановить качество отдыха, отмечает диетолог.

Постоянное напряжение, измененный режим дня и употребление алкоголя нередко вымывают магний из организма / © Credits

Омега-3 жирные кислоты

В течение праздничного периода мы можем есть больше полуфабрикатов, чем обычно. Это может привести к уменьшению потребления жирной рыбы и растительных источников омега-3.

Как отмечает Джозефина, эти противовоспалительные жиры имеют решающее значение для здоровья сердечно-сосудистой системы, функции мозга и общего баланса воспалительных процессов.

Реклама

Поэтому особенно полезно поддерживать потребление омега-3 в периоды, когда ваш рацион может быть менее сбалансированным.

Витамин С и цинк

Во время праздников мы обычно едим меньше овощей и фруктов, из-за чего организму не хватает витамина С. В то же время мы чаще видимся с родными и близким, что создает своеобразную дополнительную нагрузку на иммунитет.

По словам диетолога, витамин С вместе с цинком помогут укрепить защиту организма, чтобы вы не заболели в этот активный период.

Реклама

Электролиты

Увеличенное потребление алкоголя может привести к большей потере жидкости и вызвать обезвоживание организма.

В свою очередь это влияет на баланс электролитов, в частности натрия, калия и магния. Хотя электролиты обычно рекомендуются тем, кто регулярно занимается спортом и потеет, они также могут быть полезными в периоды повышенного потребления алкоголя для содействия гидратации.

Диетолог отмечает, что декабрь и январь — время наибольших нарушений в рационе, что бьет по энергии и иммунитету.

Реклама

Для того чтобы чувствовать себя лучше, она советует отдать приоритет зелени, цитрусовым, орехам и жирной рыбе. Если же поддерживать здоровый режим сложно, практической помощью станут диетические добавки.

Джозефина Смит также назвала три главных правила, которые помогут поддерживать организм во время праздников:

поддерживайте должный уровень водного баланса — старайтесь выпивать от 2 до 3 литров чистой воды ежедневно;

если не получается получать все витамины из пищи, не стесняйтесь использовать качественные диетические добавки;

правило «половины тарелки»: всегда заполняйте половину порции зеленью или яркими овощами — это самый простой способ обогатить рацион полезными веществами.

Стоит заметить, перед началом приема витаминных добавок вам стоит проконсультироваться со своим семейным врачом.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, как избавиться от вздутия живота и тяжести в желудке.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.