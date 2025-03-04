Почему врачи рекомендуют есть лук ежедневно: 8 главных причин

Если включить лук в свой рацион, можно укрепить здоровье и защитить организм от многих заболеваний.

Этот овощ содержит антиоксиданты и фитонутриенты, поэтому способен защитить от рака, укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие. Включение лука в свой ежедневный рацион – это простой и доступный способ позаботиться о здоровье, как отмечают ученые и врачи.

Зачем нужно есть лук: врачи назвали 8 причин

Борьба с бактериями. Лук содержит кверцетин – флавоноид, замедляющий размножение большинства вредных микроорганизмов. Защита от рака. Ученые доказали, что регулярное употребление лука снижает риск развития рака, особенно желудочно-кишечного тракта, поскольку кверцетин угнетает рост бактерии Helicobacter pylori, которая вызывает рак желудка. Нивелирует воспалительные процессы в организме. Флавоноиды, глутатион, селен, витамины E и C в составе лука помогают организму нейтрализовать свободные радикалы благодаря антиоксидантному эффекту. Контроль уровня сахара в крови. Врачи говорят, что экстракт лука в сочетании с лекарством от диабета способен снизить уровень глюкозы на 35-50%. Укрепление костной ткани. Пептид GPCS, один из ключевых компонентов лука, замедляет разрушение костей и уменьшает риски переломов. Налаживает процессы пищеварения. Лук – это мощный источник пребиотиков, таких как инулин, питающий полезные бактерии в кишечнике и улучшающий микрофлору. Обильный состав питательных веществ для организма. 80 граммов сырого лука содержит 30 ккал, 7 г углеводов, 1 г клетчатки, 5 г сахаров, 1 г белка, 126 мг калия (4% нормы), 5 мг витамина C (9% нормы), 0,1 мг витамина B6 (5% нормы), 16 мг кальция (2% нормы) и 15,2 мкг фолиевой кислоты (4% нормы). Помогает быстро и безопасно похудеть. Кверцетин снижает воспаление, связанное с ожирением, снижает жировую массу и уровень триглицеридов в крови.

Как правильно употреблять лук, чтобы получить от него максимальную пользу

Лук сохраняет свою пользу как в сыром, так и приготовленном виде, хотя термическая обработка снижает содержание тиосульфинатов – веществ с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Чтобы сберечь максимум пользы этого овоща, эксперты советуют измельчать лук перед приготовлением. Если варить или жарить лук, значительное количество питательных веществ теряется. А вот запекание, напротив, может увеличить количество флавоноидов.

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