Почему врачи рекомендуют обязательно есть сало: какая его польза

Рассказываем, какая польза сала, кому его есть не следует, сколько продукта можно употреблять в день.

Какая польза сала для здоровья человека

Продукт имеет полезные животные жиры, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Сало содержит жирную кислоту омега-3, которая попадает в наш организм только с едой. Она способствует улучшению работы мозга, разгоняет метаболизм и поддерживает иммунную систему.

Медики рекомендуют регулярно употреблять сало, поскольку оно содержит все виды жирных кислот, жирорастворимые витамины D и Е и холин. Эти полезные вещества принимают участие в работе практически всех систем организма и укрепляют иммунитет.

Особенно полезно употреблять сало в холодный период года, за счет большого содержания жиров оно является источником энергии, также обладает согревающим свойством.

Сало содержит витамины A и E, которые поддерживают здоровье кожи и остроту зрения. Витамин D также способствует усвоению кальция, что важно для крепости костей. Продукт помогает налаживанию работы щитовидной железы, так как содержит антиоксидантное соединение – селен.

Сколько можно есть сала в день

Медики рекомендуют обязательно включить сало в свой ежедневный рацион и не бояться его жирности. В общей сложности, в день рекомендовано употреблять 30 процентов животных жиров от общего количества потребленных калорий. Поэтому от продукта одна только польза, если его есть в умеренном количестве.

Рекомендуется есть не более 50 г сала в день, если нет никаких противопоказаний. Его лучше употреблять с зеленью, огурцами, помидорами, капустой и чесноком. В первой половине дня продукт будет усваиваться легче и заряжать энергией на целый день. Не следует есть слишком соленое или копченое сало, особенно если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кому нельзя есть сало

Продукт важно употреблять в рекомендованном количестве, так как может быть набор лишнего веса, повышение плохого холестерина, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Не следует есть сало, если есть проблемы с желудком или кишечником. Также надо быть осторожными с продуктом тем людям, которые имеют проблемы с работой печени и почек.

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