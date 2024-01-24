Почему все вдруг заговорили о "болезни Х" и насколько она опасна: представитель ВОЗ объяснил

"Болезнь Х" – это гипотетическое заболевание и неизвестно, когда оно может вспыхнуть, но к нему нужно готовиться.

Об этом заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает "Укринформ".

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"Болезнь Х" – это гипотетическое заболевание, которое включено в перечень возможных заболеваний, вызывающих пандемию. Когда это заболевание может стать реальным, неизвестно. Возможно, это будет в следующем году, возможно, через 10 лет, а возможно и в конце века. Но после пройденных пандемий, наподобие ковида, мы усвоили урок, что к подобным заболеваниям нужно быть готовыми заранее", – говорит Хабихт.

По его словам, "болезнь Х" отдельным пунктом была включена в перечень заболеваний, которые могут привести к пандемии, начиная с 2018 года.

По мнению представителя ВОЗ, это поможет системе здравоохранения отдельных стран и мира в целом была заранее готова.

"Пока мы ищем те заболевания, которых в реальности нет, но которые действительно могут привести к пандемии. Мы просто резервируем это место, потому что это важно для системы здравоохранения как в отдельной стране, так и во всем мире, поскольку мы знаем, что пандемии бывают, они могут повторяться", – сказал он.

Хабихт уточнил, что в настоящее время существует 150 различных вирусов, которые могут привести к "болезни Х", став ее возбудителем. Но какой именно из этих вирусов к этому приведет, никто не знает.

Напомним, ВОЗ призвала мир готовиться к "болезни Х". По прогнозам ВОЗ, эта неизвестная болезнь в 20 раз опаснее коронавируса.

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