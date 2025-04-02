Мы все делаем это перед сном – и поэтому не можем заснуть: в чем причина

Люди, пользующиеся смартфонами перед сном, имеют больший риск бессонницы. / © Freepik

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Ученые из Норвегии проанализировали данные 45 000 студентов и выявили тревожную тенденцию: чем больше времени люди проводят перед экранами в постели, тем хуже они спят.

Об этом пишет BBC.

Исследование показало, что каждый дополнительный час перед экраном увеличивает риск бессонницы на 63% и сокращает общую продолжительность сна на 24 минуты.

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Однако ученые отмечают, что они установили корреляцию, а не причинно-следственную связь. Это означает, что гаджеты могут являться лишь частью проблемы, а не ее единственной причиной.

Социальные сети или качественный отдых

Участники исследования отвечали на вопрос, как они используют цифровые устройства перед сном.

Самыми популярными видами активности стали:

пересмотр социальных сетей (69% опрошенных);

просмотр фильмов или телепрограмм;

серфинг в интернете;

видеоигры.

Оказалось, что тип цифровой активности не имел большого значения. Более важным было самое общее время, проведенное перед экраном.

Бессонница или смартфон

Авторы исследования также отмечают, что пока нет доказательств, что экраны напрямую вызывают бессонницу. Есть вероятность, что люди, уже имеющие проблемы со сном, чаще пользуются гаджетами ночью.

Специалист по сну Джошуа Пайпер отмечает, что экранное время перед сном может влиять не только на время засыпания, но и на качество сна в целом.

Что советуют эксперты

Чтобы избежать проблем со сном, ученые советуют:

Отложить телефон за 30–60 минут до сна.

Соблюдать стабильный распорядок дня — ложиться и вставать в одно и то же время.

Уменьшите яркость экрана или используйте ночной режим.

Перед сном заниматься расслабляющими занятиями – читать книгу, слушать музыку или принимать ванную.

Избегайте кофеина и алкоголя в вечернее время.

Норвежские исследователи планируют продолжить изучение этой темы и рассмотреть влияние уведомлений на смартфоне в течение ночи.

"Все это вместе поможет разработать оптимальные рекомендации для людей, желающих улучшить качество сна", - говорят они.

Напомним, ученые установили, что регулярное употребление киви перед сном помогает быстрее заснуть и избавиться от бессонницы. Это связано с высоким содержанием серотонина и антиоксидантов, помогающих регулировать биологические ритмы организма.