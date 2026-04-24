Почему вы не можете заснуть: скрытая причина, о которой мало кто знает

Миллионы людей годами борются с бессонницей, не подозревая, что истинная причина может крыться в кровообращении ног. Специалисты предупреждают: хроническая венозная недостаточность часто маскируется под обычную усталость или стресс.

Об этом пишет Daily Mail.

Много людей объясняют бессонницу стрессом, тревожностью, гормональными изменениями, чрезмерным пользованием гаджетами или употреблением кофеина. Однако эксперты обращают внимание на еще одну причину, которую часто недооценивают — нарушение кровообращения в ногах. Современные исследования показывают, что такие состояния, как варикоз и хроническая венозная недостаточность (ХВН), могут быть связаны с плохим сном, ночной болью, судорогами и симптомами, похожими на синдром беспокойных ног.

У людей с бессонницей может быть проблема с венами

Это означает, что часть людей, которые ищут помощи из-за «бессонницы», на самом деле могут иметь скрытые проблемы с венами нижних конечностей.

«Заболевания вен, особенно хроническая венозная недостаточность, часто становятся наиболее заметными ночью, вызывая ноющую боль, беспокойство и симптомы, которые могут напоминать синдром беспокойных ног. Когда клапаны вен не работают должным образом, кровь застаивается в ногах, повышая давление и вызывая дискомфорт. Это нарушение кровообращения может мешать способности организма полностью расслабиться, что приводит к плохому качеству сна», — пояснил доктор Санджив Лакханпал, президент и генеральный директор Center for Vein Restoration.

Синдром беспокойных ног как причина бессонницы

Синдром беспокойных ног является довольно распространенным явлением. По разным оценкам, с ним сталкиваются примерно 7-10% взрослых в США, причем женщины и пожилые люди входят в группу повышенного риска.

Это состояние проявляется сильным желанием двигать ногами, которое часто сопровождается неприятными ощущениями — покалыванием, «ползанием» или даже ощущением электрических импульсов. Обычно это происходит вечером, когда человек пытается заснуть.

Лечение не всегда дает стабильный результат. Врачи ищут возможные причины, в частности дефицит железа, проблемы с почками, беременность или побочные действия лекарств. Некоторым пациентам советуют изменить образ жизни или назначают препараты, влияющие на дофамин.

Несмотря на это, многие люди продолжают страдать от симптомов или не получают четкого объяснения, почему именно перед сном их ноги становятся «беспокойными».

Последние данные свидетельствуют, что в отдельных случаях причина может крыться не в нервной системе или мозге, а именно в венах.

Поэтому ночная боль, подергивания и проблемы со сном могут быть сигналом нарушения кровообращения. Журналисты проанализировали новейшие исследования и обратились к доктору Лакханпалу, чтобы разобраться в этом вопросе.

Хроническая венозная недостаточность часто обостряется перед сном

ХВН развивается тогда, когда вены в ногах не справляются с возвратом крови к сердцу. В норме клапаны в сосудах не дают крови течь обратно, но если они ослабевают, возникает застой в нижних конечностях. Это приводит к повышению давления, отекам, тяжести и боли.

По оценкам, от этого состояния страдают от 10 до 35% взрослых — особенно пожилые люди, люди с избыточным весом, те, кто долго сидит или стоит, а также беременные.

Варикоз — лишь одно из возможных проявлений, и не у всех пациентов он выражен заметно.

Симптомы часто остаются незамеченными: усталость в ногах к вечеру, отеки лодыжек, боль или пульсация после отдыха. Также возможны ночные судороги, зуд и ощущение беспокойства в ногах, что в результате приводит к нарушениям сна.

Симптомы ХВН усиливаются в положении лежа

Люди с ХВН часто отмечают, что днем дискомфорт еще терпим, но после того, как они ложатся, симптомы резко усиливаются. Причина частично объясняется действием гравитации: в течение дня жидкость накапливается в ногах, а ночью, когда движение уменьшается, это становится более ощутимым.

«Уменьшение движения ночью также ограничивает сокращение мышц, которые помогают циркуляции крови, делая симптомы более заметными», — сказал доктор Лакханпал.

В норме икроножные мышцы выполняют роль «насоса» во время ходьбы. Ночью этот механизм не работает, поэтому тяжесть и боль становятся сильнее.

Проблемы со сном есть у 60% пациентов с ХВН

В исследовании 2025 года было установлено, что около 60% людей с ХВН имеют плохое качество сна по шкале Pittsburgh Sleep Quality Index. Это свидетельствует, что венозные проблемы влияют не только на ноги, но и на общее состояние организма.

Среди факторов, ухудшающих сон, называют боль, отеки, зуд, ощущение тяжести и ночные судороги.

В некоторых случаях симптомы ХВН могут напоминать синдром беспокойных ног или даже быть с ним связанными. Исследования показывают, что у части пациентов с этим синдромом могут быть скрыты венозные нарушения.

В частности, работа 2020 года изучала ХВН у людей с расстройствами сна из-за синдрома беспокойных ног, а обзор 2025 года описал взаимосвязь между этими состояниями.

В то же время синдром беспокойных ног может быть вызван и другими факторами — дефицитом железа, проблемами с почками, беременностью или приемом определенных препаратов. Однако роль кровообращения в этой проблеме, вероятно, недооценена.

Что может улучшить сон?

Исследование 2023 года показало, что лечение венозного рефлюкса значительно улучшает состояние пациентов с симптомами ночных судорог и беспокойных ног. В исследовании 90 пациентов все сообщили о существенном или полном облегчении после лечения.

Хотя это не было плацебо-контролируемое исследование, результаты выглядят обнадеживающими.

Также другая работа 2023 года продемонстрировала, что операции на варикоз улучшают сон, уменьшают дневную сонливость и симптомы беспокойных ног.

Признаки хронической венозной недостаточности, которые часто игнорируют

Из-за медленного развития ХВН многие люди привыкают к симптомам. Среди них — тяжесть в ногах, отеки, зуд, судороги, пульсация в икрах и невозможность держать ноги спокойно во время отдыха.

«Состояние часто развивается постепенно, с незначительными симптомами, такими как усталость или легкий отек, которые легко игнорировать. Многие пациенты не обращаются за помощью, пока симптомы не начинают влиять на сон или повседневную жизнь», — сказал доктор Лакханпал.

Причиной обычно является повреждение венозных клапанов, из-за чего кровь застаивается в ногах.

Кто в группе риска?

Малоподвижный образ жизни — один из ключевых факторов риска. Долгое сидение снижает активность икроножных мышц, которые помогают кровообращению. Именно поэтому офисные работники, водители и те, кто часто путешествует, могут быть более уязвимыми.

Дополнительными факторами являются беременность, ожирение, возраст, наследственность и перенесенные тромбозы.

Регулярное движение, физическая активность, контроль веса и перерывы во время работы помогают поддерживать здоровье сосудов.

Что будет, если игнорировать ХВН?

Без лечения состояние может ухудшаться: отеки усиливаются, кожа меняется, могут возникать венозные язвы. К этому добавляется негативное влияние плохого сна на общее здоровье.

«Раннее вмешательство является ключевым для предотвращения таких последствий», — сказал доктор Лакханпал.

Диагностика включает осмотр и ультразвуковое исследование вен. Лечение может предусматривать компрессионные чулки, физическую активность, изменение образа жизни и, при необходимости, медикаменты или процедуры.

Что поможет уже сегодня?

Специалисты советуют больше двигаться, избегать длительного сидения, поднимать ноги и придерживаться активного образа жизни.

«Даже легкое движение или растягивание перед сном могут улучшить кровообращение и уменьшить ночной дискомфорт. Формирование вечернего ритуала, включающего поднятие ног или легкое растягивание, также может улучшить комфорт и качество сна», — сказал доктор Лакханпал

Полезными могут быть простые упражнения: вечерняя прогулка, подъемы на носки, движения стопами и растягивания. Также помогает положение лежа с поднятыми ногами у стены.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

Немедленного внимания требуют такие симптомы, как внезапный отек одной ноги, боль, покраснение, ощущение тепла или одышка — это могут быть признаки тромба. Если же ночная боль и проблемы со сном длятся долго, следует обязательно проконсультироваться с врачом.

К слову, ночная бессонница и сильное потоотделение могут быть признаками онкологических заболеваний, в частности лимфомы. Хотя эти состояния часто имеют бытовые причины (инфекции, менопауза, переутомление), их нельзя игнорировать, если они стали регулярными или сопровождаются болью и тошнотой. Кроме проблем со сном, к тревожным симптомам относят постоянную усталость, непонятные синяки, потерю веса и появление отеков.