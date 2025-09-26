Почему вы постоянно устали: эксперты назвали восемь неочевидных причин

Усталость / © pexels.com

Реклама

Постоянное чувство усталости часто может сигнализировать о скрытых проблемах в организме, таких как дефицит питательных веществ или невыявленные заболевания. И такие ситуации — не редкость, а довольно распространенное явление.

Об этом пишет Express.

Издание приводит восемь причин, почему человек может постоянно ощущать усталость.

Реклама

1. Дефицит холина

Диетолог Роб Гобсон отмечает, что холин — это питательное вещество, которое жизненно важно для здоровья мозга, настроения, уровня энергии и работы печени. Организм производит ее мало, поэтому мы должны получать холин с едой.

По его словам, самые богатые источники этого вещества — яйца и мясо, поэтому в группе риска остаются веганы и вегетарианцы.

Однако, как отметил диетолог, холин можно получить и из растительной пищи: брокколи, фасоли, арахиса и грибов, хотя и в меньшем количестве.

Если вы чувствуете постоянную усталость, специалист рекомендует пересмотреть свой рацион на наличие этого вещества.

Реклама

2. Дефицит солнечного света

Витамин D, получаемый от солнца, питает энергией все клетки тела. Его недостаток — распространенная причина хронической усталости.

Поскольку зимой солнца для его производства недостаточно, Национальная служба здравоохранения рекомендует принимать ежедневную добавку (10 мкг). Летом достаточно 15-20 минут на солнце без защитного крема.

3. Проблемы со щитовидной железой

Проблемы со щитовидной железой могут вызвать постоянную усталость, набор веса и плохое настроение. Особенно это касается случаев, когда железа работает недостаточно активно, то есть когда у вас гипотиреоз.

Врачи объясняют, что из-за нехватки гормонов щитовидки обмен веществ у человека замедляется. Именно поэтому вы можете ощущать усталость и головокружение. Если эти симптомы не лечить, они с течением времени могут ухудшиться.

Реклама

Выявить такую проблему можно посредством анализа крови, который назначит ваш семейный врач.

4. Употребление избыточного кофе с кофеином

Несмотря на то, что кофе с кофеином помогает взбодриться утром и улучшает спортивные результаты, его чрезмерное потребление может привести к обратному эффекту. Исследования показывают, что кофеин может перегружать надпочечники, что, в свою очередь, вызывает еще большее истощение.

Кофе / © Pixabay

Эксперты предупреждают, что существует некоторый «переломный момент». Если вы особенно чувствительны к кофеину (приблизительно каждый пятый), его большое количество может вызвать нервозность, тревогу или проблемы со сном. Это создает замкнутый круг усталости, поскольку недосыпание еще больше истощает организм. Кроме того, кофеин может повышать уровень гормона стресса — кортизола.

Умная суточная норма составляет около 400 мг, что примерно равно четырем чашкам растворимого кофе или одну-две крепкие чашки чая, приобретенные в магазине.

Реклама

5. Длительное употребление лекарства

Лекарство, хоть и спасает жизнь, может влиять на наш организм не только из-за основного действия, но и из-за побочных эффектов, о которых пациенты часто даже не догадываются. Врачи объясняют, что лекарство способно истощать запасы полезных веществ в организме.

«Истощение питательных веществ редко упоминается как побочный эффект, и трудно установить связь, поскольку это может происходить медленно, со временем», — отмечают медики.

Лекарство / © Getty Images

Фармацевты также отмечают, что взаимодействие лекарства с питательными веществами часто игнорируется. Хотя дозировку и побочные эффекты контролируют, длительное влияние на уровень витаминов и минералов обсуждают редко.

Например, с течением времени может возникнуть дефицит витамина B12, магния и других важных элементов, что отрицательно сказывается на общем самочувствии человека.

Реклама

6. Анемия

Низкий уровень железа в организме может привести к анемии, уменьшающей эффективность переноса кислорода, из-за чего вы чувствуете постоянную усталость.

По словам ирландского врача Гарета Паттерсона, особенно уязвимы пожилые люди, а также женщины, которые ежемесячно теряют железо с кровью во время менструации.

Чтобы проверить уровень железа, врач может назначить обычный анализ крови.

7. Аллергия

Даже обычная аллергия, такая как сенная лихорадка (сезонный аллергический ринит — Ред.), может быть причиной постоянной усталости. Исследование, опубликованное в «Архиве внутренней медицины», подтверждает, что чем сильнее аллергические симптомы, тем хуже ваш сон. Сенная лихорадка перегружает иммунную систему, что может вызвать хроническое воспаление и, как следствие, усталость.

Реклама

Аллергия

Кроме медикаментов, есть несколько простых способов, которые помогут облегчить симптомы и улучшить самочувствие:

носите солнцезащитные очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза;

принимайте душ и переодевайтесь, вернувшись домой, чтобы смыть с себя пыльцу;

закрывайте окна в спальне в течение дня;

не сушите одежду на улице, особенно в дни с высоким количеством пыльцы.

8. Обезвоживание организма

Даже небольшая нехватка жидкости может привести к усталости и головокружению.

По словам диетолога Фила Бирда, обезвоживание влияет на поток крови к мозгу и мышцам, что, в свою очередь, сказывается на уровне энергии и концентрации.

Если вы много потеете из-за физических нагрузок или жары, попробуйте добавить в воду естественные электролиты. Это поможет восстановить минералы, потерянные из потом, такие как натрий, калий и магний, и поддержать водный баланс в организме.

Реклама

Стакан воды / © Pexels

Диетолог советует ежедневно выпивать от шести до восьми стаканов воды, а если вы активно занимаетесь спортом или на улице жарко — еще больше. Индикатор нормального уровня гидратации — бледно-желтый цвет мочи и частые посещения туалета (каждые 2-4 часа).

Ранее учёные выяснили, что употребление одного простого продукта может являться ключевым элементом удивительного здоровья и долголетия.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.