Почему выпадают брови: врачи рассказали, какой орган нужно срочно проверить

Почему выпадают брови / © Unsplash

Реклама

Редение бровей люди привыкли списывать на возраст, неудачный макияж или агрессивное выщипывание. Но часто таким способом организм сигнализирует о проблемах. Дерматологи и эндокринологи напоминают: если волоски массово выпадают именно на «хвостиках» бровей, это может быть классическим проявлением гипотиреоза — снижением функции щитовидной железы.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Реклама

Почему брови начинают выпадать: что скрывается за этим симптомом

Как отмечают специалисты, этот симптом сам по себе не является окончательным диагнозом, но в медицинской практике он называется — симптом Хертога. Врачи советуют воспринимать его не как эстетический изъян, а как повод прислушиваться к телу.

Реклама

Обычно такой маркер сопровождается рядом других симптомов: хронической усталостью, постоянным ощущением холода даже в теплом помещении, сухостью кожи, ломкостью ногтей, запорами и диффузным выпадением волос на голове.

Что в это время происходит в организме

Щитовидная железа — небольшая железа в форме бабочки на шее — отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, теплообмен, работу сердца и состояние волосяных фолликулов. Когда она начинает вырабатывать мало гормонов, все метаболические процессы в теле замедляются.

Естественный цикл обновления волосков нарушается: фазы роста и покоя дают сбой, из-за чего волосы на бровях и голове становятся ломкими, тонкими и начинают преждевременно выпадать. Изменения развиваются постепенно, месяцами, поэтому человек не сразу замечает, что наружные края бровей стали реже или совсем исчезли. В тяжелых случаях выпадать могут даже ресницы.

При этом многие пациенты с гипотиреозом вообще не сталкиваются с потерей бровей. Но потерю волос на бровях могут вызвать также атопический дерматит или различные виды алопеции.

Реклама

Можно ли «вернуть» брови на место и улучшить свое состояние

Если выпадение бровей сопровождается общей слабостью, упадком сил или другими признаками гормонального дисбаланса, первым шагом должен стать визит к семейному врачу. Он направит вас на базовый анализ крови.

Прежде всего, проверяют уровень ТТГ и свободного T4, а при необходимости — антитела к тканям железы для исключения болезни Хашимото. Если же гормоны в норме, за поиском причин нужно обратиться к дерматологу.

Хорошей новостью является то, что при подтвержденном гипотиреозе вам назначат препараты, которые нормализуют состояние организма. Правда, восстановление волос — процесс долгий. Чтобы вернуться к нормальному росту, понадобится несколько месяцев.

Опытные специалисты предостерегают от попыток самостоятельно «вылечить» брови маслами, витаминами или перечными настойками. Они не могут заменить гормональное лечение, а тяжелые масла или спирты только забивают поры и провоцируют воспаление.

Реклама

Особой осторожности требует биотин: в больших дозах он может менять результаты анализов крови на гормоны щитовидной железы. Так что предупреждайте лабораторию, если употребляете биотин.

Если вы заметили, что брови теряют форму и густоту, а процесс сопровождается постоянной усталостью и зябкостью — не откладывайте визит к врачу.

Стрессовое выпадение волос: как бороться

Напомним, внезапная потеря густоты и интенсивное выпадение волос после перенесенного стресса обусловлены тем, что под действием кортизола и адреналина сосуды кожи головы резко спазмируются. Из-за дефицита кислорода волосяные фолликулы преждевременно останавливают рост и переходят в фазу покоя.

Главное коварство этого процесса заключается в «эффекте отложенного времени»: волосок отделяется от луковицы не в день шока, а благодаря механическому удерживанию выпадает только через 1,5–3 месяца, когда ситуация уже кажется стабильной.

Для проверки масштабов проблемы в домашних условиях дерматологи рекомендуют выполнить простой тест. Не моя голову в течение суток, достаточно захватить у основания прядь из 50-60 волос и плавно провести рукой от корней до кончиков на макушке, висках и затылке. Если в руке остается больше шести волосин с одного участка, тест считается положительным, что свидетельствует об остром телогенном процессе.

Чтобы восстановить густоту и остановить процесс необходимо обеспечить качественный уход без агрессивных компонентов, в частности, используя легкие водно-гелевые сыворотки для кожи головы с пребиотиками и натуральными экстрактами.

Новости партнеров

Новости партнеров