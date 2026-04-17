Почему высокий IQ связывают с депрессией: психологи объяснили парадокс

Высокий уровень интеллекта не всегда означает более легкий путь в жизни. По словам психологов, люди с очень высоким IQ могут сталкиваться с ощущением изоляции, недостатком стимуляции и трудностями в отношениях.

Клинический психолог Анжелика Шилз считает, что чрезвычайно высокий IQ можно рассматривать как форму нейродивергенции. По ее словам, это может влиять не только на способность к обучению, но и на психическое благополучие и социальную адаптацию.

Специалист отмечает, что средний показатель IQ составляет около 100, а стандартное отклонение — 15 баллов. По ее словам, люди, которых обычно считают очень умными, в частности врачи или юристы, могут иметь показатель примерно до 120, что позволяет легко усваивать новую информацию и запоминать ее.

Впрочем, у людей с ещё более высоким IQ ситуация может быть другой. Несмотря на высокие когнитивные способности, им может не хватать интеллектуальной стимуляции в повседневной жизни, что может способствовать скуке, потере интереса и ощущению невдохновения.

По словам Шилз, некоторые люди с очень высоким IQ могут сталкиваться с депрессивными состояниями, злоупотреблением психоактивными веществами или трудностями в отношениях. Из-за этого они могут чувствовать себя оторванными от окружения.

Психотерапевт Ими Ло объясняет, что такие люди часто стремятся к глубокой связи, поскольку могут чувствовать себя непонятыми. Они могут рано осознать, что их скорость мышления, интенсивность или чувствительность отталкивает других, и поэтому ищут тех, кто способен их понять.

Когда такой человек находит партнера, который, по его мнению, соответствует этому запросу, он может чрезмерно держаться за эти отношения. В некоторых случаях это может приводить к сохранению нездоровых связей из-за страха одиночества и потери интеллектуального взаимодействия.

Специалисты также отмечают важность интеллектуальной стимуляции. По данным исследований, занятия, которые соответствуют уровню сложности для конкретного человека, могут обеспечивать долговременные когнитивные преимущества.

В то же время постоянное ощущение недостаточной стимуляции может подталкивать к необдуманным решениям, в частности оставаться в неподходящих отношениях или выбирать рискованные профессии.

«С помощью терапии и других источников вы можете преодолеть то, что вас сдерживает, и по-настоящему преуспевать», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали о неожиданном эффекте растительной диеты. Оказалось, что она может как снижать, так и увеличивать риск деменции. Решающую роль играет выбор продуктов.