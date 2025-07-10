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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
229
Время на прочтение
2 мин

Почему яйца нужно есть каждый день: 5 самых главных причин, о которых вы точно не знали

Яйца — это недооцененный суперфуд. Они доступны, питательны, легки в приготовлении и обладают множеством преимуществ для здоровья. Добавьте их в ежедневный рацион, и уже через несколько недель почувствуете улучшение своего самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза яиц для здоровья

Какая польза яиц для здоровья / © Pexels

Яйца — это привычный продукт на нашем столе. Но мало кто догадывается, что они являются настоящим сокровищем для здоровья организма. Врачи говорят, что регулярное употребление яиц может в разы улучшить общее самочувствие, укрепить иммунитет и даже снизить риск хронических заболеваний. И все это без дорогих биодобавок и жестких диет. Рассказываем, какая польза яиц для здоровья и сколько можно есть ежедневно.

Какая польза яиц для здоровья: об этом почти никто не знает

  • Идеальный источник белка. Яйца содержат все незаменимые аминокислоты в безупречных пропорциях. Именно поэтому их считают эталонным источником легко усваиваемого белка. Это особенно важно для тех, кто занимается спортом, работает физически или просто хочет сберечь мышечную массу после 40 лет.

  • Поддержка мозга и памяти. Желток содержит холин — вещество, улучшающее работу нервной системы, память и концентрацию. Исследования показывают, что регулярное потребление холина снижает риск развития болезни Альцгеймера и возрастных нарушений мозга.

  • Защита от утраты остроты зрения. В яйцах много лютеина и зеаксантина — антиоксидантов, которые скапливаются в сетчатке глаза. Они снижают риск катаракты, возрастной дегенерации макулы и улучшают способность видеть в темноте.

  • Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на старый миф о «плохом» холестерине, современные исследования доказывают, что яйца не повышают риск сердечных болезней у здоровых людей. Напротив, они могут сбалансировать уровень холестерина в крови.

  • Укрепление костей и иммунитета. Яйца — один из немногих натуральных источников витамина D, который помогает усваивать кальций. А еще они содержат селен и цинк — это микроэлементы, которые укрепляют иммунную систему и защищают от вирусов.

Сколько яиц можно есть каждый день

Для большинства людей без хронических заболеваний печени или сердца безопасно есть 1–2 яйца в день. Главное, готовить их правильно: вареные и пашот — это лучшие варианты для укрепления здоровья.

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Дата публикации
Количество просмотров
229
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