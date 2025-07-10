Почему яйца нужно есть каждый день: 5 самых главных причин, о которых вы точно не знали

Какая польза яиц для здоровья / © Pexels

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Яйца — это привычный продукт на нашем столе. Но мало кто догадывается, что они являются настоящим сокровищем для здоровья организма. Врачи говорят, что регулярное употребление яиц может в разы улучшить общее самочувствие, укрепить иммунитет и даже снизить риск хронических заболеваний. И все это без дорогих биодобавок и жестких диет. Рассказываем, какая польза яиц для здоровья и сколько можно есть ежедневно.

Какая польза яиц для здоровья: об этом почти никто не знает

Идеальный источник белка. Яйца содержат все незаменимые аминокислоты в безупречных пропорциях. Именно поэтому их считают эталонным источником легко усваиваемого белка. Это особенно важно для тех, кто занимается спортом, работает физически или просто хочет сберечь мышечную массу после 40 лет.

Поддержка мозга и памяти. Желток содержит холин — вещество, улучшающее работу нервной системы, память и концентрацию. Исследования показывают, что регулярное потребление холина снижает риск развития болезни Альцгеймера и возрастных нарушений мозга.

Защита от утраты остроты зрения. В яйцах много лютеина и зеаксантина — антиоксидантов, которые скапливаются в сетчатке глаза. Они снижают риск катаракты, возрастной дегенерации макулы и улучшают способность видеть в темноте.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на старый миф о «плохом» холестерине, современные исследования доказывают, что яйца не повышают риск сердечных болезней у здоровых людей. Напротив, они могут сбалансировать уровень холестерина в крови.

Укрепление костей и иммунитета. Яйца — один из немногих натуральных источников витамина D, который помогает усваивать кальций. А еще они содержат селен и цинк — это микроэлементы, которые укрепляют иммунную систему и защищают от вирусов.

Сколько яиц можно есть каждый день

Для большинства людей без хронических заболеваний печени или сердца безопасно есть 1–2 яйца в день. Главное, готовить их правильно: вареные и пашот — это лучшие варианты для укрепления здоровья.