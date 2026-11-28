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Почему зеленые и спелые бананы по-разному влияют на организм — ответ вас удивит
Банан — один из самых популярных фруктов в мире. Его легко найти в любое время года, он удобен в хранении и часто является быстрым перекусом.
По мере созревания бананов их питательный состав постепенно меняется. Крахмал превращается в простые сахара, мякоть становится более мягкой, а вкус — слаще. В то же время, каждый этап созревания имеет свои преимущества.
Об этом пишет pmc.ncbi.nlm.nih.gov.
Зеленые бананы
Недозрелые бананы (зеленые и слегка зеленые) содержат наиболее резистентный крахмал — разновидность пищевых волокон, который не переваривается человеческими ферментами и попадает в толстый кишечник, где расщепляется полезными бактериями.
В процессе этого бактерии кишечника производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые очень важны как для кишечника, так и для здоровья в целом.
Это способствует уменьшению воспаления в организме, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни, воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), диабета 2 типа, ожирения и метаболического синдрома.
Спелые бананы
Полностью желтые бананы содержат больше простых сахаров, поскольку значительная часть крахмала уже расщепилась. Благодаря этому они стают комфортным источником энергии, в особенности перед физическими перегрузками.
Кроме углеводов, спелые бананы обеспечивают организм калием, необходимым для нормальной работы мышц и поддержания АД, а также магнием, участвующим в работе нервной системы и поддержании здоровья костей.
Бананы обладают более высокой антиоксидантной способностью, чем некоторые ягоды, травы и овощи. Каротиноиды, фенолы и витамин С являются наиболее распространенными антиоксидантами, содержащимися в банане и эффективно повышающими иммунитет.
Концентрация каротиноидов повышается в процессе созревания фрукта и самая высокая в желтых и желтых с коричневыми пятнами бананах. Содержимое фолиевой кислоты также увеличивается в процессе созревания почти вдвое.
Раньше мы писали о пользе банана для здоровья. Больше об этом читайте в новости.