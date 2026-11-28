Бананы имеют в своем составе много витаминов и полезных микроэлементов. / © pexels.com

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По мере созревания бананов их питательный состав постепенно меняется. Крахмал превращается в простые сахара, мякоть становится более мягкой, а вкус — слаще. В то же время, каждый этап созревания имеет свои преимущества.

Об этом пишет pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

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Зеленые бананы

Недозрелые бананы (зеленые и слегка зеленые) содержат наиболее резистентный крахмал — разновидность пищевых волокон, который не переваривается человеческими ферментами и попадает в толстый кишечник, где расщепляется полезными бактериями.

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В процессе этого бактерии кишечника производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые очень важны как для кишечника, так и для здоровья в целом.

Это способствует уменьшению воспаления в организме, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни, воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), диабета 2 типа, ожирения и метаболического синдрома.

Спелые бананы

Полностью желтые бананы содержат больше простых сахаров, поскольку значительная часть крахмала уже расщепилась. Благодаря этому они стают комфортным источником энергии, в особенности перед физическими перегрузками.

Кроме углеводов, спелые бананы обеспечивают организм калием, необходимым для нормальной работы мышц и поддержания АД, а также магнием, участвующим в работе нервной системы и поддержании здоровья костей.

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Бананы обладают более высокой антиоксидантной способностью, чем некоторые ягоды, травы и овощи. Каротиноиды, фенолы и витамин С являются наиболее распространенными антиоксидантами, содержащимися в банане и эффективно повышающими иммунитет.

Концентрация каротиноидов повышается в процессе созревания фрукта и самая высокая в желтых и желтых с коричневыми пятнами бананах. Содержимое фолиевой кислоты также увеличивается в процессе созревания почти вдвое.

Раньше мы писали о пользе банана для здоровья. Больше об этом читайте в новости.

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