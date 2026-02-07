Почему зевота заразна: три неожиданных причины

Зевота

Почти каждый сталкивался с ситуацией: стоит кому-то рядом или даже на экране телевизора зевнуть, как вы поневоле делаете то же самое. Этот «цепной рефлекс» годами интересовал ученых. Оказалось, что причины такого поведения кроются в сложных процессах нашего мозга и социальной природе человека.

Одной из главных причин является эмоциональная связь. Ученые установили прямую зависимость: чем ближе вам зевающий человек, тем выше вероятность, что вы «подхватите» это действие.

Это происходит благодаря работе так называемых зеркальных нейронов головного мозга. Именно они отвечают за нашу способность к сопереживанию и пониманию других эмоций. Фактически повторение зевок является подсознательным актом социальной солидарности.

Вторая причина уходит корнями в древние времена, когда выживание зависело от слаженности действий стаи или племени.

Зевота служила сигналом для синхронизации биологических ритмов группы. Когда один член сообщества зевал, это запускало цепную реакцию, заставляя других также «встряхнуться». Это помогало всем одновременно проснуться или повысить бдительность.

Группа, находящаяся в одинаковом состоянии активности, могла быстрее заметить опасность и более эффективно действовать совместно.

Третий фактор — чисто физиологический. Зевота выполняет функцию терморегуляции. Глубокий вдох прохладного воздуха помогает охладить мозг, когда он перегревается от напряженной работы или стресса.

Организм буквально «проветривает систему», чтобы она работала более эффективно. Когда вы видите, как кто-то зевает, ваш мозг может воспринять это как сигнал о удушье или перегреве в помещении и превентивно запустить механизм охлаждения у вас.

Дети младше 4-6 лет почти не «подхватывают» зевок от взрослых или сверстников. Ученые объясняют это тем, что в раннем возрасте механизм эмпатии и социальные навыки только начинают формироваться. Детский мозг еще не сконфигурирован на автоматическое считывание и зеркальное отображение состояний окружающих.

