Почему женщинам после 40 лет нельзя игнорировать тяжесть в ногах: объяснение хирурга

Почему после 40 лет сильно чувствуется тяжесть в ногах / © Unsplash

Реклама

У женщин после 40 лет нередко появляется чувство тяжести в ногах. Этот дискомфорт нельзя игнорировать ни в коем случае. Хирург объяснила, почему возникает тяжесть у ног у женщин после 40 лет и что можно с этим поделать.

Больше об этом пишет Daily Mail.

Скрытая угроза для ног: сосудистый хирург назвала три изменения в организме женщин после 40 лет

Чаще всего женщин в возрасте 40-50 лет постигают разговоры и активные обсуждения тем гормональной перестройки, появления морщин, увеличения веса и замедления метаболизма. Однако есть темы женского здоровья, которые обходят вниманием.

Реклама

Хирург Рема Малик рассказала, что очень часто без внимания остается процесс изменений в работе кровеносной системы. Это причина того, почему ноги по ощущениям становятся тяжелыми, а после короткой прогулки вы устаете.

По наблюдениям врача, ее приемная заполнена пациентками, которых истощают симптомы, появившиеся будто ниоткуда. Большинство женщин считают хроническую усталость и боли в ногах неизбежными признаками старения, однако хирург говорит, что причина кроется в специфических деформациях самих вен.

Первым фактором риска для женщин становится беременность. Во время беременности кровеносная система работает в режиме экстремальной перегрузки, ведь обеспечивает жизнедеятельность матери и малыша. Объем крови стремительно растет, создает колоссальное давление на сосуды.

«Если вы вынашивали детей в 20–30 лет, объем крови удваивался, что оказывало огромное давление на растяжение клапанов в венах ног».

Реклама

Женский организм способен годами успешно компенсировать эти перегрузки, однако с возрастом защитные ресурсы иссякают.

Когда микроскопические внутривенозные клапаны слабеют и перестают плотно закрываться, кровь вместо эффективного оттока к сердцу начинает скапливаться в голенях. Это приводит к развитию отеков, болевого синдрома, ощущению тяжести и видимого варикоза.

Второй этап деструктивных изменений совпадает с началом угасания репродуктивной функции организма. Главную роль здесь играет эстроген, действующий как естественный сосудеый «защитник». Когда в период перименопаузы уровень этого гормона начинает колебаться и стремительно падать, вены теряют свою естественную опору.

Большое количество женщин игнорирует так называемые «сосудистые звездочки». Однако нужно сразу обращаться к врачу. Появление мелких фиолетовых, синих или красных капилляров вокруг лодыжек, на икрах или под коленями является серьезным симптомом.

Реклама

«Сосудистые звездочки» — не косметическая проблема, поэтому не стоит обращаться с этим к косметологам. Выберите хирурга для профессиональной консультации.

Австралийские эксперты в области здравоохранения подтверждают, что пациенты обычно игнорируют первые проявления патологии (боль, пульсацию, отеки) вплоть до момента, когда они начинают существенно ограничивать повседневную активность.

На состояние сосудов, кроме возраста, беременности и гормональных оползней, существенно влияют генетический фактор, а также длительное пребывание в положении сидя или стоя.

Ночью болят ноги: как спать, чтобы не чувствовать дискомфорта

Напомним, заболевание периферических артерий (ЗПА) — это сужение или блокирование сосудов из-за накопления жировых бляшек, что ограничивает приток крови и кислорода к ногам. По словам сосудистых хирургов Джозефа Рикотты и доктора Салехи, факторами риска являются высокий холестерин, давление, диабет, курение, возраст и падение уровня эстрогена у женщин после 50 лет.

Реклама

Прогрессирование ЗПА вызывает боль, онемение, судороги и дискомфорт в икрах и ступнях не только во время ходьбы, но и в состоянии покоя, что существенно мешает ночному сну.

Для облегчения боли врачи рекомендуют тщательно выбирать позу для сна. Лучшим вариантом является сон на спине, поскольку это равномерно распределяет вес и улучшает кровообращение. Следующая по эффективности — поза на левом боку с подушкой между ногами. Худшим выбором является сон на животе, который давит на сердце и препятствует свободной циркуляции крови.

Также врачи советуют носить компрессионные носки днем, после еды регулярно прогуливаться, а еще поддерживать водный баланс.

Новости партнеров