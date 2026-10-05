Почему женщины такие забывчивые во время беременности — новое объяснение ученых

Ухудшение памяти у беременных является очень распространенным явлением / © unsplash.com

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Ученые выяснили, что ухудшение памяти в период беременности связано с нарушением работы структуры головного мозга. Оно возникает из-за повышения уровня эстрогена.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Bulletin, пишет Reuters.

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Ученые провели эксперименты на лабораторных мышах. Они воспроизвели у грызунов процесс повышения уровня экстрагенного гормона, после чего протестовали память животных. Среди испытаний были тесты на распознавание объектов и их расположение.

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Ученые зафиксировали временное ухудшение памяти у мышей, которым вводили высокие дозы эстрогена, по сравнению с животными, которые не подвергались такому влиянию.

Высокий уровень экстрагена влиял на нейронный путь между двумя структурами мозга — гипоталамусом, выполняющим роль центра управления и интеграции, и гиппокампом, играющим центральную роль в формировании памяти.

Ученые обнаружили, что высокий уровень эстрогена повышал активность нейронов гипоталамуса. Это подавляло активность гиппокампа и ухудшало память.

Ухудшение памяти становится наиболее заметным на поздних сроках беременности и обычно проходит после родов, однако может продолжаться и в послеродовой период.

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Ученые говорят, что ухудшаться может как кратковременная, так и долговременная память, в том числе пространственная, социальная и вербальная. У беременной женщины могут возникнуть трудности с запоминанием имен, слов или припоминанием информации.

«Это ухудшение памяти несерьезное и не приводит к потере трудоспособности, хотя и влияет на повседневное функционирование и уверенность в себе. Типичные примеры — когда человек забывает, зачем зашел в комнату, теряет какую-то вещь, теряет тему разговора или нуждается в напоминаниях о встречах», — отметила ученая Чжэн Сун.

Напомним, американские ученые из Гарвардского университета впервые вырастили органоиды человеческого мозга. Они были всего размером с горошину перца, но непрерывно развивались и старели в лаборатории семь лет. Предыдущий мировой рекорд продолжительности жизни подобных тканей составлял менее двух лет.

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