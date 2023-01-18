Почему зимой хочется есть больше: все об изменении пищевого поведения во время холодов

Стресс и холод подчас заставляют нас менять рацион и привычки.

Зимой компульсивное переедание оправдывают холодом, стрессом и отсутствием солнца.

Об этом рассказывает основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова.

"Да, холодное время года, а особенно, если оно полон переживаний, сближает нас с холодильником. Но, если немного внимательнее слушать свое тело и соблюдать правильный рацион, можно уменьшить долю проблем", — пишет Екатерина Толстикова.

Фото: фото: Кристина Бутко

По ее словам, некоторые исследователи полагают, что прохладная погода напоминает психику человека о животных инстинктах, у животных, чтобы выжить в строгих условиях — увеличивается количество потребленной пищи.

К стрессово-зимней тяге к пище важно подходить сознательно. Вредные продукты можно заменить полезными.

Вот несколько практических советов от врача.

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Как улучшить рацион зимой

Увеличьте объем протеина в рационе. Белок поможет чувствовать себя сытым дольше и сдержит аппетит. Зимой может возникнуть недостаток воды. В жару мы чаще пьем, а с приходом холодов соблюдать водный баланс бывает сложнее. Нехватку воды можно спутать с чувством голода. Предпочитайте продуктам, содержащим аминокислоту триптофан, стимулирующий выработку серотонина. Лидеры по содержанию триптофана: рыба, индейка, курица, яйца, орехи, зерновые и сыры.

И не забывайте находить повод для радости даже в темные времена.

Добавим, что зима – непростое испытание и для кожи лица.

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