Почему зимой люди едят больше

С наступлением холодов людям хочется калорийной пищи / © Pixabay

Реклама

Зимой люди едят больше из-за совокупности физиологических и психологических причин. Снижение температуры требует от организма больше энергии для поддержания теплоты тела, что приводит к повышению аппетита.

Об этом пишет издание Express.

Исследования показали, что люди склонны потреблять больше калорий в течение холодных зимних месяцев по сравнению с другими временами года.

Реклама

Это явление выходит за пределы рождественских празднований и праздничных сладостей. По словам врача Кристал Вилли, существуют научные объяснения этому сезонному всплеску аппетита.

Она объясняет: «Когда температура снижается, наш организм инстинктивно ищет больше энергии для поддержания своей внутренней температуры. Это часто проявляется более сильным желанием калорийных продуктов, таких как макароны с сыром, сливочные супы или горячий шоколад — все они обычно содержат сахар и жиры, которые организм может быстро превратить в тепло и энергию», — сказала она.

Уменьшение солнечного света также вызывает снижение уровня серотонина и дофамина, нейромедиаторов, регулирующих настроение. Углеводы повышают уровень серотонина, поэтому мы тянемся к хлебу, макаронам и шоколаду, когда дни становятся темнее.

«Это не просто голод. Это способ вашего мозга компенсировать низкий уровень настроения и освещение, что может легко привести к перееданию. Гормоны также играют определенную роль, поскольку уровень грелина, стимулирующий голод, повышается, тогда как уровень лептина, сигнализирующий о сытости, может снижаться из-за нарушения сна или меньшей активности. Вместе эти изменения заставляют нас чувствовать себя менее довольными после еды, поэтому важно распознавать эти триггеры и осознанно ими управлять», — добавила она.

Реклама

Раньше диетолог объяснила, почему вечером тянет перекусить и как отличить настоящий голод от желания просто поесть «для наслаждения».