Как возникает болезнь почек / © www.freepik.com/free-photo

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Это один из самых выносливых внутренних органов в организме человека. Почки не сигнализируют болью, как сердце, не вызывают повышения температуры, как поджелудочная, и не беспокоят до последнего. Но в этом кроется опасность: почки могут годами тихо рушиться, не подавая никаких признаков. Об этом пишет в своей публикации на странице Facebook кардиолог-эндокринолог Лисянский Руслан.

Как незаметно возникает заболевание почек: реальные истории людей

«Я ведь ничего такого не делала…». Екатерине 53 года, имеет немного повышенное давление, лишний вес, боль в спине. Время от времени принимает «Нимесил», чтобы снять боль в теле. Проходит шесть лет — и показатель креатинина прыгает до 267. (Креатинин — это показатель, используемый для оценки функции почек. Он является продуктом обмена веществ в мышцах, и его уровень в крови отражает, насколько хорошо почки фильтруют кровь). Женщина в шоке: почки не болели, поэтому угрозы она не видела.

Подобная история у Виктора, 49 лет. Его гликированный гемоглобин — 6.9%. Он не обращает на это внимания, поэтому не начинает лечение вовремя. Через два года — снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до 38. (СКФ — это показатель, который отражает функцию почек. Он характеризует объем крови, фильтруемой почками за единицу времени, и используется для оценки способности органа очищать кровь). Только тогда мужчина меняет образ жизни и начинает терапию. И хотя ситуацию удается стабилизировать, предупредить было бы гораздо легче, чем лечить.

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Что незаметно убивает почки каждый день: объяснение врача

Эти факторы риска часто кажутся незначительными, но именно они незаметно приводят к хроническому заболеванию почек.

Повышенное артериальное давление, особенно ночное, сложно заметить без мониторинга. Высокий уровень сахара в крови оставляет микроскопические повреждения сосудов, особенно в почках. Обезболивающие препараты: регулярное употребление «чтобы снять боль в спине» вредит почечной ткани. Атеросклероз и повышенный ЛПНП (плохой холестерин) поражают сосуды почек. Хронические недолеченные или проигнорированные инфекции вредят структуре органа. Высокий уровень мочевой кислоты: подагра поражает не только суставы, но почки. Самоуспокоение «чувствую себя хорошо» не означает, что все в порядке.

Что делать, чтобы сохранить здоровье почек

При гипертонии следует принимать препараты по назначению врача, которые не только снижают давление, но и защищают почки. При диабете II типа, даже при нормальном анализе мочи, уже есть риск поражения почек. Следует обсудить с врачом ингибиторы SGLT2, защищающие функцию почек. Для больных диабетом I типа основная стратегия — жесткий гликемический контроль с помощью сенсоров, инсулиновых помп и самоконтроля. При появлении белка в моче нельзя медлить.

Простые правила для поддержания здоровья почек

Пейте воду в достаточном количестве, но не злоупотребляйте.

Контролируйте уровень мочевой кислоты.

Поддерживайте здоровый вес.

Не игнорируйте анемию, постоянная усталость может быть не всегда из-за зрелого возраста.