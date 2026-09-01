Почти каждая женщина сталкивается с этим во время менопаузы: об этом симптоме не говорят

Самые распространенные симптомы во время менопаузы / © Credits

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Когда речь идет о приближении менопаузы, женщины сразу могут думать о ночной потливости или приливах жара. Несмотря на этот распространенный стереотип, масштабное международное исследование доказало, что для женщин в период перименопаузы более частыми спутниками становятся хроническая усталость и истощение.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Изнурение и усталость: новое исследование раскрывает настоящие симптомы перименопаузы

По данным ученых, более 90% опрошенных женщин, которые находятся в состоянии гормонального перехода, жалуются именно на нехватку сил и умственную истощенность, в то время как классические приливы отходят на второй план.

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Результаты международного опроса, в котором приняли участие 17494 человека из 158 стран, опубликовали в январе 2026 года в научном издании The Menopause Society. Авторы работы решили сравнить представление общества о перименопаузе с тем, что женщины проживают на самом деле.

Как оказалось, представления людей являются довольно классическими:

71% респондентов связывают перименопаузу с приливами жара;

68% упоминают о расстройствах сна;

65% опрошенных назвали набор веса.

Однако опыт самих женщин, которые уже находятся на этом этапе, оказался иным. Среди них 95% сообщили о хроническом истощении, а 93% — о физической усталости. Оба показателя превысили частоту жалоб на приливы.

В рамках исследования ученые четко разграничили эти два понятия. Физической усталостью они назвали нехватку телесных сил и чувство изнурения в конце дня. А общим истощением — когнитивное состояние, сопровождающееся снижением производительности, забывчивостью, ухудшением памяти и трудностями с концентрацией внимания.

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Именно поэтому женщинам в возрасте 40+ бывает трудно распознать начало перименопаузы. Потерю фокуса на работе или постоянное раздражение они часто списывают на обычный стресс, переутомление или семейные заботы.

Что еще часто испытывают женщины во время менопаузы

Среди более 12 тысяч участниц опроса старше 35 лет жалобы оказались гораздо разнообразнее.

83% испытывают физическую усталость и столько же общее истощение;

80% жалуются на раздражительность;

77% испытывают угнетенное настроение;

76% страдают от проблем со сном и расстройств пищеварения;

75% сталкиваются с повышенной тревожностью.

Ситуацию усложняет и то, что нарушения сна создают замкнутый круг: бессонница усиливает дневную усталость, а накопившаяся тревожность и плохое самочувствие мешают нормально отдохнуть ночью.

Также у женщин на этот период часто приходится пик социальной нагрузки — уход за детьми, забота о пожилых родителях, карьерные вызовы и бытовые задания.

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Авторы исследования предостерегают от другой крайности — автоматического отнесения любой усталости к симптомам менопаузы. Длительное истощение может являться следствием анемии, расстройств в работе щитовидной железы, депрессии, инфекций или других соматических заболеваний.

Если ваша усталость возникла внезапно, постоянно нарастает и мешает ежедневной жизни, обязательно обратитесь к врачу.

Сколько длится менопауза

Напомним, менопаузальный переход включает три основные стадии: перименопаузу, менопаузу и постменопаузу. Перименопауза обычно начинается в возрасте от 45 до 55 лет и длится от нескольких месяцев до 8 лет (в среднем 6 лет).

На ее продолжительность влияют генетика, образ жизни, расовая и этническая принадлежность, а также наличие вредных привычек, гинекологических операций или пройденного лечения рака. В этот период появляются нерегулярность цикла и ряд симптомов от приливов, ночной потливости и перепадов настроения до суставной боли и влагалищной сухости.

Сама менопауза наступает после 12 месяцев без менструации (средний возраст ее наступления — 52 года), что свидетельствует о прекращении работы яичников и завершении репродуктивного периода. Следующая стадия — постменопауза — длится всю дальнейшую жизнь. При этом некоторые симптомы перименопаузы могут сохраняться и дальше.

Из-за снижения уровня гормонов и изменения метаболизма в этот период наблюдается увеличение веса, мочеполовых инфекций и проблем с психическим здоровьем. Именно поэтому специалисты отмечают важность своевременного обращения к врачу для поддержания здоровья костей, сердца и общего самочувствия.

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