Почти перестал слышать после ракетных обстрелов: известный польский оториноларинголог вернул слух защитнику Украины

Известный польский оториноларинголог Казимеж Немчик совместно с львовскими медиками больницы Святого Пантелеймона вернули слух бойцу ВСУ.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Медики провели сверхсложную операцию – двустороннюю тимпано- и мирингопластику.

"Это первая пластическая операция на органы слуха такого уровня сложности в Первом медобъединении Львова", — отметили врачи.

43-летний военный почти полностью потерял слух после ракетных обстрелов по Северскому на Донетчине. Проконсультировавшись, украинско-польская команда специалистов провела реконструкцию поврежденной барабанной перепонки из фасции – собственной ткани пациента на обоих ушах.

"Ведь только целая перепонка передает звуки к слуховому нерву и не позволяет инфекциям распространяться с наружного слухового хода в полость среднего уха", — добавили медики.

Кроме того, врачи восстановили цепь поврежденных слуховых косточек и связь с барабанной перепонкой, что также важно для восстановления слуха.

По словам заведующего отделением отоларингологии Адриана Онутчака, сейчас пациент уже хорошо слышит одно ухо. Качество слуха второго качественно и динамично улучшается каждый день.

За один день Казимеж Немчик провел 11 консультаций и 4 операции по восстановлению целостности барабанной перепонки для пациентов, пострадавших от минно-взрывных волн. Детей среди них не было.

Казимеж Немчик – доктор медицинских наук, профессор, руководитель кафедры и клиники оториноларингологии Варшавского медицинского университета, а также президент Европейского общества хирургов основания черепа. Направления его деятельности – онкоотоларингология, а также слухопротезирующие и слуховосстанавливающие вмешательства, включая кохлеарную имплантацию. Кроме этого, профессор Немчик занимается реконструкцией лицевого нерва, тканей головы и шеи.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" ткани размером в 15 см.