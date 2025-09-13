Почти все человечество инфицировано этим вирусом: что о нем известно

ВПЛ. Фото: czr.com.ua

Научные исследования в области вирусологии свидетельствуют, что почти каждый человек в мире хотя бы раз в жизни инфицируется вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Об этом сообщило издание T4.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к крупнейшим группам вирусов — известно более 200 его типов. Передается он в основном через прямой контакт и может поражать как кожу, так и слизистые оболочки. Различные штаммы вызывают как безопасные образования вроде бородавок или папиллом, так и тяжелые заболевания, включая онкологические.

Наибольшую опасность представляют высокоонкогенные типы ВПЧ. Они способны провоцировать клеточные изменения, которые со временем могут привести к раку шейки матки, ротоглотки и другим формам рака. Проблема заключается в том, что инфекция часто развивается бессимптомно, и многие люди даже не догадываются о ее наличии.

По словам медиков, в большинстве случаев иммунная система самостоятельно нейтрализует вирус без вреда для организма. Однако именно вакцинация и регулярные скрининговые обследования считаются наиболее эффективным способом предотвращения осложнений.

ВПЧ остается самым распространенным вирусом в мире, а борьба с ним — одним из главных вызовов современной медицины.

