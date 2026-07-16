Почти все совершают одну ошибку после купания: из-за нее людей буквально "выключает"

Купание / © Credits

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После нескольких часов на пляже или в бассейне многие испытывают сильную усталость, даже если почти не плавали. Медики объясняют: причина не в самой воде, а в том, что организм одновременно выполняет несколько энергозатратных процессов.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

Вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Поэтому организм постоянно тратит энергию, поддерживая нормальную температуру тела.

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Даже если вода кажется теплой, система терморегуляции работает непрерывно. Человек этого почти не ощущает, однако организм постоянно тратит силы.

Как вода влияет на сердце и сосуды

При нахождении в воде изменяется кровообращение. Давление воды способствует тому, что больше крови поступает в сердце. Поэтому сердечно-сосудистая система вынуждена постоянно адаптироваться к новым условиям. Хотя такой эффект считается полезным для здоровья, он также может усугублять усталость после выхода из воды.

В жаркую погоду организм активно охлаждается: расширяются сосуды, усиливается потоотделение, увеличиваются расход энергии. Даже если вода дарит чувство прохлады, внутренние процессы не прекращаются.

Также многие ошибочно полагают, что во время купания организм не потеет. На самом деле пот просто смывается водой, поэтому человек не замечает потери жидкости. Поэтому легко получить легкое обезвоживание.

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Даже незначительный дефицит воды может вызвать:

сонливость;

усталость;

головные боли;

вялость;

ухудшение концентрации внимания.

Именно поэтому врачи рекомендуют регулярно пить воду даже во время купания.

Почему вода помогает расслабиться

Пребывание в воде оказывает положительное влияние и на нервную систему. Плавные движения, однообразный шум воды и чувство невесомости способствуют расслаблению, замедляют сердечный ритм и снижают уровень стресса. Именно поэтому после нескольких часов в море или в бассейне люди часто испытывают приятную сонливость.

Даже когда человек просто стоит или лежит в воде, мельчайшие мышцы постоянно поддерживают равновесие. Если добавить плавание, игры в воде или водные развлечения, нагрузка значительно увеличивается, хотя человек не всегда это замечает.

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Как избежать сильной усталости после пляжа

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

регулярно пить чистую воду;

периодически отдыхать в тени;

не переедать тяжелой пищей;

ограничить употребление алкоголя, усиливающего обезвоживание.

Напомним, во время купания риск солнечного ожога не уменьшается, поскольку ультрафиолет проникает через воду, а отражение лучей от поверхности усиливает влияние. Вода создает ложное чувство прохлады, поэтому ожог часто замечают слишком поздно. Защита нужна даже в пасмурную погоду. Рекомендуется наносить солнцезащитный крем SPF 30–50 за 20–30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 2 часа, особенно после купания. Самый опасный период — с 11:00 до 15:00.

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