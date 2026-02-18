Почти всю Европу может охватить опасный вирус: какие страны под угрозой

Вирус / © Pixabay

Изменения климата влияют на географию распространения инфекционных заболеваний. Тропическая инфекция чикунгунья, ранее локализованная преимущественно в теплых регионах Африки и Азии, теперь имеет условия для циркуляции на значительной части территории Европы.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of the Royal Society Interface, передает The Guardian.

Группа ученых провела анализ влияния температуры на инкубационный период вируса в организме переносчика — азиатского тигрового комара. Этот вид насекомых в последние десятилетия распространился во многих европейских странах.

Согласно результатам, минимальная температура, при которой возможна передача инфекции, составляет 13–14°C. Ранее учёные считали критическим порог в 16–18°C. Разница в 2,5°C значительно расширяет временные и географические границы потенциального заражения.

Кто в зоне риска

Новые данные указывают на то, что в странах Южной Европы (Испания, Португалия, Италия, Греция) благоприятные условия для передачи вируса сохраняются более шести месяцев в году.

В то же время ареал болезни продвигается на север. В Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии период возможного инфицирования составляет от трех до пяти месяцев ежегодно. На юго-востоке Англии условия для распространения вируса могут сохраняться около двух месяцев.

Исследователи отмечают, что ранее холодные зимы прерывали цикл размножения комаров, однако в южной Европе фиксируется их круглогодичная активность.

Как распознать вирус

Вирус чикунгунья характеризуется внезапной лихорадкой и болью в суставах, которая может носить длительный характер. По данным ВОЗ, у части пациентов симптомы артрита сохраняются даже спустя несколько лет после инфицирования.

В 2025 году во Франции и Италии были зафиксированы вспышки заболевания с сотнями инфицированных. В Великобритании также наблюдается увеличение количества случаев, ввезенных из-за границы: с января по июнь 2025 года выявлено 73 таких случая.

Специалисты отмечают, что основным методом профилактики остается контроль популяции комаров и предотвращение укусов.

