Почти всю Европу может охватить опасный вирус: какие страны под угрозой
Глобальное потепление открыло дверь для опасной тропической болезни чикунгунья, которая теперь угрожает большей части Европы.
Изменения климата влияют на географию распространения инфекционных заболеваний. Тропическая инфекция чикунгунья, ранее локализованная преимущественно в теплых регионах Африки и Азии, теперь имеет условия для циркуляции на значительной части территории Европы.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of the Royal Society Interface, передает The Guardian.
Группа ученых провела анализ влияния температуры на инкубационный период вируса в организме переносчика — азиатского тигрового комара. Этот вид насекомых в последние десятилетия распространился во многих европейских странах.
Согласно результатам, минимальная температура, при которой возможна передача инфекции, составляет 13–14°C. Ранее учёные считали критическим порог в 16–18°C. Разница в 2,5°C значительно расширяет временные и географические границы потенциального заражения.
Кто в зоне риска
Новые данные указывают на то, что в странах Южной Европы (Испания, Португалия, Италия, Греция) благоприятные условия для передачи вируса сохраняются более шести месяцев в году.
В то же время ареал болезни продвигается на север. В Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии период возможного инфицирования составляет от трех до пяти месяцев ежегодно. На юго-востоке Англии условия для распространения вируса могут сохраняться около двух месяцев.
Исследователи отмечают, что ранее холодные зимы прерывали цикл размножения комаров, однако в южной Европе фиксируется их круглогодичная активность.
Как распознать вирус
Вирус чикунгунья характеризуется внезапной лихорадкой и болью в суставах, которая может носить длительный характер. По данным ВОЗ, у части пациентов симптомы артрита сохраняются даже спустя несколько лет после инфицирования.
В 2025 году во Франции и Италии были зафиксированы вспышки заболевания с сотнями инфицированных. В Великобритании также наблюдается увеличение количества случаев, ввезенных из-за границы: с января по июнь 2025 года выявлено 73 таких случая.
Специалисты отмечают, что основным методом профилактики остается контроль популяции комаров и предотвращение укусов.
