Под самой большой угрозой - младенцы: в Украине распространяется опасная болезнь

Коклюш у младенцев может стать причиной остановки дыхания и смерти.

В Украине растет заболеваемость коклюшем. Чаще опасная инфекционная болезнь поражает детей дошкольного и раннего школьного возраста.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в социальной сети Facebook.

Эпидемиологи фиксируют увеличение случаев заболевания коклюшем с 2023 года. Статистические данные показывают, что за год темпы распространения инфекции выросли почти в 20 раз.

За январь-февраль 2024 года коклюш диагностировали у 515 пациентов. За аналогичный период 2023 года было зафиксировано всего 27 случаев этой болезни.

Болеют коклюшем преимущественно дети – 95,9%. Большинство из них – малыши в возрасте до 10 лет.

Симптомы, пути передачи и опасные последствия коклюша

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что коклюш легко передается от одного человека к другому и очень заразен. Основной путь передачи – воздушно-капельный. То есть больной человек распространяет вокруг себя возбудителей болезни во время кашля и чихания.

Болезнь изнурительна для пациентов любого возраста и очень ослабляет организм. Однако чем меньше возраст больного, тем больше рисков возникновения осложнений.

У новорожденных детей и младенцев до одного года инфекция обычно протекает очень тяжело и может вызвать апноэ – временную остановку дыхания, которая может привести к смерти.

Симптомы коклюша:

первые проявления напоминают обычную простуду (повышенная температура, насморк, кашель);

примерно через неделю после начала заболевания кашель усиливается и приобретает характер спазматических приступов;

у грудных детей кашель может отсутствовать, но время от времени наблюдается кратковременная остановка дыхания;

продолжительность заболевания – 4-8 недель, в тяжелых случаях выздоровление может начаться только через полгода.

Профилактика коклюша

В Минздраве напомнили, что, к счастью, от коклюша легко уберечься путем своевременной вакцинации. Прививки против коклюша делают всем детям четыре раза – в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Но если по каким-либо причинам сроки прививки были пропущены, их можно сделать в любое время. Вакцинироваться от коклюша также рекомендуют будущим мамам в период с 16 до 32 недели беременности, независимо от того, делали ли прививки от коклюша в детстве.

Также следует помнить, что диагностировать коклюш и назначить соответствующее лечение может только врач. Самолечение в таких случаях, как правило, приводит к печальным последствиям.

Напомним, в прошлом месяце зафиксирована вспышка скарлатины в Одесской области, один заболевший ребенок умер из-за осложнений.

Читайте также: