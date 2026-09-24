Поддерживает зрение и иммунитет: 6 продуктов, в которых особенно много витамина А

Где больше всего витамина А: названы 6 продуктов / © Pixabay

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Сладкий картофель считается хорошим источником витамина А: один небольшой запеченный корнеплод содержит около 577 мкг. Однако есть продукты, в которых его концентрация ещё выше. В этот список вошли как овощи, так и продукты животного происхождения.

Об этом пишет Verywell Health.

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Витамин А необходим для нормальной работы иммунной системы, роста клеток и поддержания зрения. Он также играет важную роль в работе сердца, легких, глаз и других органов, а также участвует в развитии плода.

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Витамин А можно получать из двух основных групп продуктов. К первой относятся продукты животного происхождения, в частности печень и некоторые виды рыбы. Вторая группа — растительная пища, в том числе тыква, морковь и сладкий картофель.

Печень — 6580 мкг

Больше всего витамина А среди продуктов из списка содержится в печени. В порции весом около 85 г его количество может достигать 6580 мкг. Речь идет, в частности, о жареной куриной, говяжьей и бараньей печени.

Даже одна такая порция содержит больше витамина А, чем рекомендуется потреблять в течение суток. Говяжья печень, кроме того, является источником белка, железа и витаминов группы В.

Ливерная колбаса — 1500 мкг

Второе место занимает ливерная колбаса, которую готовят из печени и мясного фарша. В одном ломтике может содержаться около 1500 мкг витамина А.

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В то же время его точное количество зависит от конкретного состава продукта. Как и обычная печень, ливерная колбаса содержит в одной порции больше витамина А, чем составляет рекомендуемая суточная норма. Кроме того, она является источником белка и витаминов группы В.

Мускатная тыква — 1140 мкг

Среди растительных продуктов высоким содержанием витамина А отличается мускатная тыква. В одном стакане запечённого овоща содержится примерно 1140 мкг этого витамина.

Мускатная тыква также содержит ряд других витаминов, минералов и антиоксидантов. Один стакан этого продукта содержит около 82 ккал и 6,5 г клетчатки. Отмечается, что питательные вещества в его составе помогают поддерживать здоровье кожи и сердца, а также работу иммунной системы.

Шпинат — 943 мкг

Еще одним растительным источником витамина А является шпинат. Один стакан приготовленного листового овоща содержит около 943 мкг.

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Помимо витамина А, шпинат богат другими витаминами, минералами и антиоксидантами. Его употребление связывают с поддержанием здоровья глаз и нормального артериального давления, а антиоксиданты в составе помогают противодействовать окислительному стрессу, вызванному свободными радикалами.

Морковь — 665 мкг

В половине стакана приготовленной моркови содержится примерно 665 мкг витамина А — это также больше, чем в небольшом запечённом сладком картофеле.

Морковь богата бета-каротином — каротиноидом, который организм способен преобразовывать в витамин А. Кроме того, этот корнеплод содержит клетчатку, витамин К1, калий и антиоксиданты. Половина стакана приготовленной моркови содержит около 27,3 ккал.

Тунец — 643 мкг

В список вошёл и голубой тунец. В 85 г приготовленной рыбы содержится примерно 643 мкг витамина А.

Свежий тунец относится к жирной рыбе и содержит ряд питательных веществ. В частности, он богат белком и омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца. Также в тунце содержатся витамин В12, кальций, железо и фосфор. При этом рыба содержит мало калорий и углеводов.

Сколько витамина А нужно в день

Рекомендуемая суточная норма потребления витамина А зависит от возраста и пола. Для мужчин в возрасте от 14 лет она составляет 900 мкг, а для женщин в возрасте от 19 лет — 700 мкг. Детям, в зависимости от возраста, рекомендуется от 400 до 600 мкг.

Витамин А важен не только для зрения и иммунитета. Он участвует в росте клеток и поддержании нормальной работы ряда органов. Кроме того, вместе с витамином С он действует как антиоксидант и помогает защищать организм от повреждений, связанных с действием свободных радикалов.

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