Подъем в 5 утра: действительно ли раннее пробуждение повышает продуктивность

Подъем в пять утра стал популярным ритуалом в соцсетях — сторонники «утреннего успеха» демонстрируют холодные погружения, пробежки и списки задач еще до рассвета. Известные «жаворонки», такие как руководитель Apple Тим Кук, бизнесмен Ричард Брэнсон и актриса Дженнифер Энистон, только усиливают популярность этой идеи. Однако научные данные свидетельствуют: универсальной формулы здесь нет — такой график сна может противоречить естественным биологическим ритмам человека.

Исследователи объясняют, что продуктивность в значительной степени зависит от индивидуального хронотипа — внутреннего биологического ритма человека. Именно он определяет, когда мы естественно чувствуем бодрость, а когда — сонливость. Частично это заложено генетически, и изменить такой механизм непросто.

Традиционно людей разделяют на «жаворонков», «сов» и промежуточные типы. Утренние типы легко просыпаются, даже без будильника, и сохраняют стабильный режим в выходные. Вечерние — наоборот, демонстрируют самую высокую активность ближе к вечеру и могут эффективно работать ночью. Большинство людей находится где-то посередине.

Научные наблюдения показывают: «жаворонки» чаще имеют лучшие академические результаты и здоровые привычки. В то же время «совы» нередко сталкиваются с более высоким уровнем выгорания и ухудшением самочувствия. Причина может заключаться не в меньшей способности, а в постоянном несоответствии между естественным ритмом и социальными графиками.

Этот разрыв называют социальным джетлагом — когда биологические часы не совпадают с требованиями работы или учебы. Исследования связывают его с повышенным риском диабета, гипертонии и ожирения. Принудительный ранний подъем для «сов» может только усугубить проблему.

Специалисты отмечают: ранний старт дня сам по себе не гарантирует успеха. Люди демонстрируют лучшие результаты тогда, когда их расписание согласовано с собственной биологией. Начальный эффект от нового режима часто связан с мотивацией, но со временем несоответствие может привести к хроническому недосыпанию и снижению концентрации.

Чтобы определить свой хронотип, советуют вести дневник сна — фиксировать время засыпания и пробуждения в будни и выходные, отслеживать настроение и уровень энергии. Если засыпание занимает менее 30 минут, выбранное время может соответствовать вашему ритму; если больше часа — вероятно, организм настроен на более поздний график.

«Настоящее преимущество продуктивности заключается не в раннем пробуждении, а в разработке распорядка дня, который соответствует тому, как на самом деле функционируют мозг и тело», — говорится в статье.

