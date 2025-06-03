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Похудение: что можно есть на ужин
Ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Однако важно именно правильно сложить тарелку.
Важным фактором при похудении является именно правильный ужин. Поэтому о нем нужно позаботиться, если вы хотите избавиться от лишних килограммов и в целом чувствовать себя здоровее.
Сочетание углеводов и белков помогает снижать уровень гормонов, вызывающих голод, и организм до пробуждения остается сытым. Значительным компонентом для утоления голода и правильного похудения является белок.
Последний прием пищи должен быть за пару часов до сна, чтобы еда успела перевариться. И дело не только в возможном отложении жира. Если тело не успеет переварить пищу до того, как вы пойдете в постель, это отрицательно скажется на сне.
Диетологи советуют такие продукты, которые можно есть перед сном и не набрать вес
Мясо птицы
Филе индейки и курицы, содержит много белка, витаминов (А, Е, группы B) и минералов.
Обезжиренный сыр
Если на ночь съедать творог жирностью 5%, то можно похудеть.
Кисломолочные продукты
Кефир, натуральный йогурт или простокваша. Они состоят из легкого белка, который прекрасно усваивается организмом.
Грейпфрут
В состав грейпфрута входит нарингин, улучшающий обмен веществ и способствующий расщеплению жировых отложений.
Морская рыба
Нежирные сорта рыбы легко усваиваются, снижают уровень плохого холестерина и обогащают организм йодом и фосфором.
Авокадо
Авокадо не содержит холестерина и сахара, но может похвастаться богатством витаминов, минералов и микроэлементов, благодаря которым поддерживает в тонусе весь организм, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, состояние волос, кожи.
Кисло-сладкие ягоды
Можно добавить к ним несколько ложек нежирного кефира или натурального йогурта.
Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.