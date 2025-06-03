Похудение: что можно есть на ужин

Лосось можно есть на ужин / © Freepik

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Важным фактором при похудении является именно правильный ужин. Поэтому о нем нужно позаботиться, если вы хотите избавиться от лишних килограммов и в целом чувствовать себя здоровее.

Сочетание углеводов и белков помогает снижать уровень гормонов, вызывающих голод, и организм до пробуждения остается сытым. Значительным компонентом для утоления голода и правильного похудения является белок.

Последний прием пищи должен быть за пару часов до сна, чтобы еда успела перевариться. И дело не только в возможном отложении жира. Если тело не успеет переварить пищу до того, как вы пойдете в постель, это отрицательно скажется на сне.

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Диетологи советуют такие продукты, которые можно есть перед сном и не набрать вес

Мясо птицы

Филе индейки и курицы, содержит много белка, витаминов (А, Е, группы B) и минералов.

Обезжиренный сыр

Если на ночь съедать творог жирностью 5%, то можно похудеть.

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Кисломолочные продукты

Кефир, натуральный йогурт или простокваша. Они состоят из легкого белка, который прекрасно усваивается организмом.

Грейпфрут

В состав грейпфрута входит нарингин, улучшающий обмен веществ и способствующий расщеплению жировых отложений.

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Морская рыба

Нежирные сорта рыбы легко усваиваются, снижают уровень плохого холестерина и обогащают организм йодом и фосфором.

Авокадо

Авокадо не содержит холестерина и сахара, но может похвастаться богатством витаминов, минералов и микроэлементов, благодаря которым поддерживает в тонусе весь организм, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, состояние волос, кожи.

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Кисло-сладкие ягоды

Можно добавить к ним несколько ложек нежирного кефира или натурального йогурта.

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.