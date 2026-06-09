Полезен для сердца, кожи и пищеварения: неожиданная польза популярного продукта

Помидоры / © www.freepik.com/free-photo

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Помидоры считаются одним из самых полезных продуктов ежедневного рациона. Они содержат ряд витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, кожи и пищеварения.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Хотя с ботанической точки зрения помидор относится к фруктам, в повседневном рационе его чаще всего воспринимают как овощ. Этот продукт имеет низкую калорийность и почти на 95% состоит из воды, поэтому часто входит в меню сторонников здорового питания. Кроме того, помидоры содержат витамины С, Е, К, витамины группы В, фолиевую кислоту, а также калий, магний и пищевые волокна.

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Особую ценность помидорам придает ликопин — антиоксидант, который отвечает за их характерный красный цвет. Результаты исследований свидетельствуют, что регулярное потребление продуктов с ликопином может быть связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время эксперты отмечают, что наибольшую пользу он приносит в рамках сбалансированного рациона и здорового образа жизни.

Специалисты также обращают внимание, что после приготовления помидоров организм легче усваивает ликопин. Особенно хорошо он усваивается в блюдах, где томаты соединены с жирами, в частности с оливковым маслом. Именно поэтому томатные соусы, супы или пюре могут быть эффективным источником этого вещества.

Кроме ликопина, помидоры содержат бета-каротин, витамин С и другие антиоксиданты, которые участвуют в процессах выработки коллагена. Благодаря значительному количеству воды они помогают поддерживать водный баланс, а клетчатка способствует нормальному пищеварению. Также в составе помидоров есть калий, который вместе с водой помогает регулировать уровень жидкости в организме.

«Хотя помидоры безопасны для потребления большинством людей, некоторым людям, например, тем, кто имеет определенные проблемы с суставами или подагру, следует быть осведомленными о своих индивидуальных реакциях. Если у кого-то после употребления помидоров симптомы усиливаются, рекомендуется обратиться к специалисту», — говорится в статье.

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Напомним, ранее мы сообщали, какие шесть продуктов с наибольшим содержанием клетчатки советуют диетологи. Эксперты рекомендуют регулярно включать в рацион разнообразные продукты растительного происхождения.

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