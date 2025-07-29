Полезная привычка: эксперты назвали 6 преимуществ ходьбы после обеда

Прогулка / © pixabay.com

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Прогулка пешком после приема пищи может принести вашему организму много пользы. Этот процесс обеспечивает ряд преимуществ – от снижения уровня сахара в крови до запуска пищеварения.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему полезно прогуливаться после еды

1. Снижается уровень сахара в крови

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Ходьба после еды может помочь предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови.

Крис Кэрролл, диетолог и сертифицированный персональный тренер, указывает на результаты одного исследования: физические упражнения после еды улучшают гликемическую реакцию и снижают уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом и без него.

Другое исследование с участием здоровых взрослых, гулявших в течение 30 минут после еды, выявило подобные результаты.

«Прогулка умеренной интенсивности продолжительностью всего 20 минут после еды может снизить гликемическую реакцию и снизить уровень глюкозы», — добавляет Мелисса А. Хаттон, магистр наук, сертифицированный персональный тренер и инструктор, CPT, CES, PES, CNC.

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«Интересно, что наибольшая польза наблюдалась при ходьбе после еды по сравнению с ходьбой к еде. „Для достижения наилучших результатов начинайте ходьбу как можно скорее после того, как закончите есть – это больше преимущества по сравнению с ожиданием часа», — говорит Кэрролл.

2. Запускается пищеварительная система

Если вы часто ощущаете вздутие живота после еды, прогулка может быть вашим решением.

«Ходьба может помочь стимулировать пищеварительную систему, потенциально уменьшая такие распространенные проблемы, как вздутие живота и запор. Исследования показали, что короткая 10-15-минутная прогулка после еды связана с улучшением желудочно-кишечного комфорта, включая уменьшение вздутия живота, газов и болей в животе», – говорит Кэрролл.

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3. Улучшается кровообращение

Движение помогает улучшить кровообращение, ведь стимулирует кровообращение.

«Каждый раз, когда мы занимаемся физическими упражнениями, включая ходьбу, наш кровоток обычно перенаправляется преимущественно к конечностям и скелетным мышцам для оптимальной перфузии». Перфузия, т.е. Лал, доктор медицинских наук, кардиолог.

4. Снижается кровяное давление

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Почти половина взрослых в США имеет гипертонию (высокое кровяное давление), фактор риска сердечных заболеваний, который можно контролировать посредством изменения образа жизни и, в некоторых случаях, лекарства.

К счастью, ходьба является эффективным способом снижения кровяного давления. Так, исследование, проведенное среди людей с гипертонией, выявило значительное снижение после одного года привычной ходьбы.

«Клинически доказано, что быстрая ходьба в течение по меньшей мере 30 минут в течение пяти дней в неделю снижает вес, что, в свою очередь, может значительно улучшить артериальное давление не менее 8-10 баллов давления», — говорит Лал.

5. Способствует снижению веса

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Ходьба после еды – это низконапряженная, устойчивая форма физических упражнений, которая может способствовать достижению целей снижения веса и его поддержания. Чтобы похудеть, вы должны иметь дефицит калорий. Добавление прогулки в ваш ежедневный распорядок может помочь достичь этой цели», — говорит Хаттон.

На самом деле исследования показывают, что даже небольшое количество аэробной активности – всего 30 минут в неделю – может привести к незначительному снижению массы тела, охвату талии и жира в организме среди взрослых с избыточным весом или ожирением. Однако увеличение рекомендованных 150 минут физической активности в неделю связано с более значительным снижением.

6. Повышается настроение

Наука говорит о том, что после того, как человек несколько потеет, у него фиксируется улучшение настроения.

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«Любые физические упражнения, включая ходьбу, могут помочь улучшить настроение и снизить стресс», — говорит Кэрролл. «Выработка привычки во время еды позволит вам получить больше физической активности, которая доставляет радость в свой день», — добавляет она. .

Как совершить прогулку после еды привычкой

Эксперты отмечают, что не нужно ходить километры, чтобы извлечь пользу для здоровья. Даже через несколько минут после еды могут помочь.

«Для формирования новой привычки нужно время. В среднем на формирование новой привычки нужно 66 дней, но может понадобиться до 254 дней! Это очень индивидуально», — отмечает Хаттон.

Вот несколько советов, которые помогут вам начать:

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Планируйте свои прогулки заранее – в начале каждой недели выделите несколько минут, чтобы подумать о том, когда вам лучше всего устроить прогулку (чтобы вам меньше отвлекали или прерывали).

Относитесь к прогулке как к встрече – среди плотного графика важно выделять не менее 30 минут в день для прогулок вокруг квартала или даже на беговой дорожке;

Соблюдайте структурированный план — сочетайте прогулки с любимой деятельностью: общением с другом, прослушиванием подкаста или выгулкой своей собаки.

Раньше говорилось, что ученые установили, когда наступает момент ускорения старения человека. Скорее всего, это происходит примерно в 50 лет. В возрасте от 45 до 55 лет наступил переломный момент, отмеченный значительными изменениями уровня белка.

Наиболее выраженные изменения были обнаружены в аорте – главной артерии организма, которая приносит насыщенную кислородом кровь от сердца. Исследователи обнаружили один производимый в аорте белок, который во время введения мышам вызывает признаки ускоренного старения. Лю предполагает, что кровеносные сосуды действуют как проводник, перенося способствующие старению молекулы в отдаленные точки организма.