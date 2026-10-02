Полезная растительная пища может усугублять воспаление кишечника: что обнаружили учёные

Какие продукты могут усугублять воспаление кишечника / © pixabay.com

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Обычные продукты растительного происхождения могут содержать компонент, который при определенных условиях способен усиливать воспалительные процессы в кишечнике. Учёные обратили внимание на оксалат — природное соединение, содержащееся, в частности, в шпинате, свекле, ревене, миндале и сладком картофеле.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Связь между оксалатом и воспалительными заболеваниями кишечника изучила группа ученых из Университета Северной Каролины.

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Обычно значительная часть оксалата просто выводится из организма. Однако учёные выяснили, что у людей с болезнью Крона этот процесс может протекать иначе.

На одном из этапов исследования ученые проанализировали рацион и образцы кала 46 человек, среди которых были пациенты с болезнью Крона. Хотя участники потребляли примерно одинаковое количество растительной пищи, у людей с этим заболеванием в кале обнаружили больше оксалата.

Это натолкнуло исследователей на мысль, что важно не только количество оксалата в пище, но и способность организма его усваивать.

Учёные также изучили белки SLC26A2 и SLC26A3, участвующие в транспорте оксалата в кишечнике. Анализ нескольких сотен образцов тканей показал: у людей с болезнью Крона и язвенным колитом гены, связанные с выработкой этих белков, были менее активными, чем у здоровых участников.

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Дополнительные эксперименты провели на мышах, у которых искусственно вызвали воспаление кишечника. Животные, получавшие больше оксалата, сильнее теряли вес, у них воспаление длилось дольше и было более выраженным, и они реже выживали.

Кроме того, учёные проверили, как иммунные клетки мышей реагируют на оксалат. Соединение усиливало их воспалительную реакцию. Это может свидетельствовать о том, что его воздействие связано с работой иммунной системы, а не с непосредственным повреждением кишечника.

Еще одним объектом исследования стал белок SLC26A6. Среди 131 человека с болезнью Крона более низкая активность соответствующего гена была связана с более тяжелым течением заболевания.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не означают, что людям следует отказываться от растительных продуктов с высоким содержанием оксалата. Вместо этого результаты могут помочь лучше понять, почему это соединение по-разному влияет на организм людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

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Следующим шагом могут стать более масштабные исследования, которые помогут определить, кто наиболее чувствителен к оксалату. Учёные также рассматривают возможность воздействия на механизмы его выведения из кишечника как одно из потенциальных направлений будущей терапии.

«Следующие этапы исследования могут включать попытку сосредоточиться на транспортных белках SLC26A2 и SLC26A3 как способе эффективного выведения оксалата из кишечника, а не его накопления до вредных уровней», — говорится в статье.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что популярная добавка способна блокировать процессы восстановления мозга после травм и способствовать накоплению токсинов.

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