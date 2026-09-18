Полезны ли рисовые хлебцы: эксперты объяснили, что на самом деле происходит с организмом, когда вы их едите

Рисовые хлебцы низкокалорийны, но пользы в них тоже немного / © Unsplash

Реклама

Рисовые хлебцы имеют репутацию легкого диетического перекуса: они низкокалорийны, не содержат глютена и могут стать основой для более питательной закуски. В то же время, в обычных рисовых хлебцах мало белка, клетчатки и большинства важных микроэлементов, поэтому есть их без добавок — не лучший способ получить полноценный перекус.

Об этом говорится в материале Martha Stewart, где эксперты по питанию разобрали состав и пользу рисовых хлебцев.

Реклама

Что содержат рисовые хлебцы

Обычный рисовый хлебец производят из воздушного риса, небольшого количества соли и иногда дополнительных ароматизаторов. Один такой хлебец в среднем содержит около 35 калорий и 7 г углеводов, а количество жира и белка обычно составляет меньше грамма.

Реклама

Из-за простого состава рисовые хлебцы нельзя назвать особенно питательными. Они могут быть частью здорового рациона, но сами по себе вряд ли надолго обеспечат чувство сытости.

Если нужен продукт с большим количеством клетчатки и питательных веществ, то цельнозерновой хлеб или овсянка могут быть лучшим выбором. В то же время рисовый хлебец может стать более удобной альтернативой сладостям или другим ультраобработанным перекусам.

Влияют ли они на уровень сахара

Поскольку рисовые хлебцы преимущественно состоят из углеводов, после их употребления уровень глюкозы в крови может повышаться. Особенно это касается обычных белых рисовых хлебцев, содержащих мало клетчатки.

Более сбалансированным вариантом могут быть хлебцы из коричневого цельнозернового риса. Но даже их лучше сочетать с продуктами, содержащими белок, клетчатку и полезные жиры.

Реклама

Как сделать рисовый хлебец более питательным

Самый простой способ — не есть его отдельно, а добавить питательные компоненты. Например, рисовый хлебец можно сочетать с ореховой пастой и ягодами или с авокадо, ростками или редисом.

Еще один вариант — добавить источник белка. Для этого подойдут хумус, творог, тунец или лосось, а к творогу можно добавить немного сальсы.

Такое сочетание помогает сделать перекус более сытным и обеспечивает организм питательными веществами, которых в самом рисовом хлебце немного.

На что обращать внимание при покупке

Не все рисовые хлебцы одинаковы. В составе ароматизированных вариантов может быть добавлен сахар и значительное количество соли, поэтому эксперты советуют обращать внимание на этикетку.

Реклама

Если есть выбор, следует отдавать предпочтение цельнозерновым вариантам с простым составом и без лишних добавок. В то же время, даже обычный рисовый хлебец не является «вредной» пищей — его польза в значительной степени зависит от того, с чем именно его есть.

Следовательно, рисовые хлебцы вполне могут являться частью здорового рациона, но воспринимать их как полноценный источник питательных веществ не стоит. Лучше всего они работают как хрустящая основа для продуктов, богатых белком, полезными жирами, клетчаткой, овощами или фруктами.

Напомним, ученые развенчали один из самых популярных мифов о еде после 18:00. Эксперты отмечают, что значительно важнее, сколько человек съедает, насколько калорийна пища и сколько энергии он тратит в течение всего дня.

Новости партнеров