Полезные завтраки вместо овсянки: что советуют диетологи для защиты сердца

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Овсяная каша традиционно считается одним из самых полезных вариантов для начала дня благодаря высокому содержанию клетчатки. Однако она нравится далеко не всем. Диетологи успокаивают: защитить сердечно-сосудистую систему можно и с помощью других сбалансированных блюд. Заменить овсяную кашу можно несколькими полезными вариантами.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Чем можно заменить овсяную кашу завтраком: полезные альтернативы

Главное правило сбалансированного завтрака — объединить в порции достаточное количество клетчатки, белков и полезных жиров, а не искать один «суперфуд».

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Среди полноценных альтернатив овсянке специалисты выделяют несколько простых и питательных блюд. К примеру, цельнозерновой тост с яйцом и свежими овощами. Такой вариант подойдет для тех, кому нравятся соленые завтраки. Сочетание вареного или жареного яйца с томатами, перцем или зеленью гарантирует длительное чувство сытости, дает белок и витамины.

Натуральный греческий йогурт с ягодами и орехами — еще один полезный завтрак. Йогурт служит источником белка, ягоды снабжают организм антиоксидантами и клетчаткой, а миндаль, грецкие орехи или семена льна обогащают рацион здоровыми жирами.

Также попробуйте на завтрак авокадо-тост. Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на сосуды. Блюдо можно дополнить ломтиками помидора или яйцом.

Для тех, кому нравятся легкие завтраки, подойдет нежирный творог с овощами. Легкий и калорийно сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка, хорошо сочетающийся с редисом, огурцами и перцем.

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Основными преимуществами овсянки остаются высокое содержание растворимого бета-глюкана и его способность снижать уровень холестерина. Впрочем, если этот продукт вам не по вкусу, источником клетчатки могут стать ржаной хлеб, бобовые, свежие фрукты, овощи и орехи.

В то же время эксперты советуют минимизировать в утреннем меню сладкую выпечку, сладкие хлопья, йогурты с добавленным сахаром и ультраобработанные мясные изделия — например колбасы, поскольку они вредят здоровью и вызывают дискомфорт в пищеварении.

Что будет, если есть овсянку каждый день

Напомним, диетологи называют овес настоящей питательной «бомбой». Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, белка и сложных углеводов он усваивается постепенно, обеспечивая длительную сытость до 5–6 часов и стабильную энергию без скачков сахара.

Регулярное потребление овсянки поддерживает здоровье сердца, снижает уровень холестерина и АД, улучшает микробиом кишечника и помогает контролировать вес. Интересно, что, по данным нидерландского исследования, поклонники овсянки в целом чаще придерживаются принципов здорового образа жизни.

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Ежедневный эксперимент доказал, что уже через несколько дней возрастают выносливость и уровень энергии, а пищеварение становится более комфортным и регулярным. Специалисты подтверждают безопасность ежедневного употребления одного стакана овса, однако предостерегают: резкое или чрезмерное увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие и газообразование, поэтому его следует вводить постепенно.

Для сбалансированного рациона овсянку следует совмещать с белками и чередовать с другими злаками. Она подходит не только для сладких завтраков, но и для соленых блюд, а также как основа для запеканок, оладий, смузи, супов и батончиков.

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