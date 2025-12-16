- Дата публикации
Полезные зимние напитки, которые поддерживают организм — советы нутрициолога
Зимой организм требует больше тепла и питательных веществ, а полезные напитки помогают быстро вернуть энергию.
В холодный сезон организм быстро устает из-за недостатка солнца и уменьшения активности, поэтому теплые витаминные напитки становятся простым способом вернуть тонус. Они поддерживают метаболизм, улучшают кровообращение и обеспечивают питательные вещества, необходимые для борьбы с зимней вялостью.
TSN.ua проанализировал материалы NDTV и My Lovely Corner, чтобы выяснить, какие зимние напитки лучше всего поддерживают энергию и иммунитет в холодный сезон и почему именно они должны быть в ежедневном рационе.
Напитки, которые придают сил в зимние дни
Имбирный чай
Этот напиток хорошо согревает и помогает организму быстрее «проснуться». Имбирь активизирует кровообращение, ускоряет метаболизм и содержит антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему.
Золотое молоко
Классическая смесь теплого молока, куркумы и перца содержит куркумин — природное противовоспалительное соединение. Напиток помогает снять усталость, а мед или корица делают его более ароматным и усиливают пользу.
Чай масала
Сочетание черного чая и пряностей — кардамона, корицы, имбиря и гвоздики — обеспечивает мягкий кофеиновый эффект и улучшает пищеварение. Такой напиток хорошо согревает и повышает энергию в холодные дни.
Яблочный сидр с корицей
Теплый сидр из яблок содержит природные сахара и антиоксиданты, а корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Напиток обеспечивает более долгое ощущение бодрости.
Свекольный латте
Свекла богата нитратами, которые улучшают доставку кислорода к тканям. Теплый свекольный латте поддерживает выносливость и придает сил, особенно когда зимой чувствуется вялость.
Горячий шоколад с темным какао
Напиток на основе несладкого какао содержит флавоноиды, которые улучшают настроение и поддерживают работу мозга. Темное какао также стимулирует кровообращение.
Чай с перечной мятой
Такой чай освежает, повышает концентрацию и помогает справиться с послеобеденной усталостью. Мята также положительно влияет на пищеварение.
Теплый морковно-апельсиновый смузи
Пареная морковь и апельсин — источник витамина С и бета-каротина. Теплый смузи укрепляет иммунитет и быстро возвращает энергию.
Травяные чаи с женьшенем или ашвагандой
Травы-адаптогены уменьшают усталость и помогают организму лучше реагировать на стресс. Женьшень поддерживает жизненный тонус, а ашваганда — выносливость.
Горячая вода с лимоном и медом
Простой, но эффективный способ быстро почувствовать заряд энергии. Лимон обеспечивает витамин С, мед дает природные сахара, а теплая вода поддерживает гидратацию.
Гранатовый чай или настой из кожуры граната
Гранаты содержат антиоксиданты и природные кислоты, которые поддерживают иммунитет. Кожуру граната можно заварить кипятком — напиток получается насыщенным и полезным.
Чай из шиповника
Богатый витаминами A, C и E, шиповниковый чай укрепляет иммунитет и помогает уменьшить воспалительные процессы, в частности боль в суставах.
Чай из шалфея
Содержит природные антиоксиданты и соединения, которые способствуют заживлению и защищают кожу. Шалфей также обладает мягкими противобактериальными свойствами.
Чай с куркумой
Сочетание куркумы, меда и лимона обладает мощным противовоспалительным эффектом. Куркумин помогает организму контролировать воспаление, что особенно важно зимой.
Индонезийский джаму-сик
Традиционный напиток на основе куркумы, имбиря, лимона и меда поддерживает пищеварение, снижает воспаление и укрепляет иммунитет.
Чай из бузины
Бузина известна антивирусными свойствами и высоким содержанием флавоноидов. Такой чай помогает организму бороться с симптомами простуды.
Чай из эхинацеи
Эхинацея активирует химические процессы, уменьшающие воспаление, и поддерживает иммунитет. Напиток также может ускорять выздоровление.
Травяной чай от кашля
Комбинация липы, чабреца, календулы, лука, имбиря, аниса или сосны помогает уменьшить раздражение горла и улучшает отхаркивание.
