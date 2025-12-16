чай / © Credits

В холодный сезон организм быстро устает из-за недостатка солнца и уменьшения активности, поэтому теплые витаминные напитки становятся простым способом вернуть тонус. Они поддерживают метаболизм, улучшают кровообращение и обеспечивают питательные вещества, необходимые для борьбы с зимней вялостью.

TSN.ua проанализировал материалы NDTV и My Lovely Corner, чтобы выяснить, какие зимние напитки лучше всего поддерживают энергию и иммунитет в холодный сезон и почему именно они должны быть в ежедневном рационе.

Напитки, которые придают сил в зимние дни

Имбирный чай

Этот напиток хорошо согревает и помогает организму быстрее «проснуться». Имбирь активизирует кровообращение, ускоряет метаболизм и содержит антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему.

Золотое молоко

Классическая смесь теплого молока, куркумы и перца содержит куркумин — природное противовоспалительное соединение. Напиток помогает снять усталость, а мед или корица делают его более ароматным и усиливают пользу.

Чай масала

Сочетание черного чая и пряностей — кардамона, корицы, имбиря и гвоздики — обеспечивает мягкий кофеиновый эффект и улучшает пищеварение. Такой напиток хорошо согревает и повышает энергию в холодные дни.

Яблочный сидр с корицей

Теплый сидр из яблок содержит природные сахара и антиоксиданты, а корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Напиток обеспечивает более долгое ощущение бодрости.

Свекольный латте

Свекла богата нитратами, которые улучшают доставку кислорода к тканям. Теплый свекольный латте поддерживает выносливость и придает сил, особенно когда зимой чувствуется вялость.

Горячий шоколад с темным какао

Напиток на основе несладкого какао содержит флавоноиды, которые улучшают настроение и поддерживают работу мозга. Темное какао также стимулирует кровообращение.

Чай с перечной мятой

Такой чай освежает, повышает концентрацию и помогает справиться с послеобеденной усталостью. Мята также положительно влияет на пищеварение.

Теплый морковно-апельсиновый смузи

Пареная морковь и апельсин — источник витамина С и бета-каротина. Теплый смузи укрепляет иммунитет и быстро возвращает энергию.

Травяные чаи с женьшенем или ашвагандой

Травы-адаптогены уменьшают усталость и помогают организму лучше реагировать на стресс. Женьшень поддерживает жизненный тонус, а ашваганда — выносливость.

Горячая вода с лимоном и медом

Простой, но эффективный способ быстро почувствовать заряд энергии. Лимон обеспечивает витамин С, мед дает природные сахара, а теплая вода поддерживает гидратацию.

Гранатовый чай или настой из кожуры граната

Гранаты содержат антиоксиданты и природные кислоты, которые поддерживают иммунитет. Кожуру граната можно заварить кипятком — напиток получается насыщенным и полезным.

Чай из шиповника

Богатый витаминами A, C и E, шиповниковый чай укрепляет иммунитет и помогает уменьшить воспалительные процессы, в частности боль в суставах.

Чай из шалфея

Содержит природные антиоксиданты и соединения, которые способствуют заживлению и защищают кожу. Шалфей также обладает мягкими противобактериальными свойствами.

Чай с куркумой

Сочетание куркумы, меда и лимона обладает мощным противовоспалительным эффектом. Куркумин помогает организму контролировать воспаление, что особенно важно зимой.

Индонезийский джаму-сик

Традиционный напиток на основе куркумы, имбиря, лимона и меда поддерживает пищеварение, снижает воспаление и укрепляет иммунитет.

Чай из бузины

Бузина известна антивирусными свойствами и высоким содержанием флавоноидов. Такой чай помогает организму бороться с симптомами простуды.

Чай из эхинацеи

Эхинацея активирует химические процессы, уменьшающие воспаление, и поддерживает иммунитет. Напиток также может ускорять выздоровление.

Травяной чай от кашля

Комбинация липы, чабреца, календулы, лука, имбиря, аниса или сосны помогает уменьшить раздражение горла и улучшает отхаркивание.

Напомним, многие из нас ежедневно принимают витамины или отдельные добавки, стремясь укрепить свое здоровье и восполнить дефицит необходимых питательных веществ.