Полезный перекус: один вид орехов эффективно угнетает голод и снимает воспаление.

О том, что орехи полезны, известно давно, однако новое исследование показало, сколь глубоко они способны влиять на биологические процессы в нашем теле. Ученые из Университета штата Флорида провели 4-недельный эксперимент, во время которого взрослые участники заменили свои привычные перекусы на 42 грамма миндаля. Анализы выявили поразительные изменения сразу в нескольких системах организма.

Реакция микрофлоры и снижение воспаления

Введение миндаля в ежедневный рацион вызвало быструю реакцию в кишечнике. В частности, у испытуемых возросло количество полезных бактерий Faecalibacterium prausnitzii . Эти микроорганизмы превращают клетчатку в бутират - жирную кислоту, которая питает клетки толстой кишки и поддерживает ее слизистую.

В то же время анализы крови зафиксировали падение нескольких маркеров воспаления, в частности, связанных со стрессом тканей. Это означает, что иммунная система несколько успокоилась, что является крайне важным фактором профилактики хронических заболеваний.

Контроль аппетита и «тихая» химия

Миндаль оказался эффективным инструментом для контроля веса благодаря своему влиянию на гормоны.

Гормоны сытости: Исследование показало повышение уровня пептида YY и глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1). Эти гормоны посылают мозгу мощные сигналы о насыщении и помогают контролировать уровень сахара в крови после еды.

Изменения метаболизма: В крови участников вырос уровень 3-гидроксибутирата - кетона, который образуется при расщеплении жиров. Это указывает на легкий кетозный эффект и на более эффективное использование жиров организмом.

Секрет такой сытости заключается в идеальной комбинации: стандартная порция миндаля (около 30 г) содержит 164 калории, 6 г белка и 3,5 г клетчатки, а также полезные жиры, магний и витамин Е.

Важные нюансы

Исследователи отмечают, что главная идея заключается именно в замене вредных углеводных снеков на миндаль, а не в добавлении его к уже перегруженному калориями рациону. Орехи очень калорийны, поэтому размер порции имеет решающее значение.

Хотя результаты эксперимента очень многообещающие, авторы исследования отмечают, что выборка из 15 человек слишком мала для глобальных выводов. В будущем понадобятся более масштабные тесты, чтобы понять, как эти микробные и химические изменения закрепляются в организме в долгосрочной перспективе. Тем не менее, миндаль уже сейчас доказывает свой статус одного из самых полезных вариантов для ежедневного перекуса.

