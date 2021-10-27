Полиция Чехии проверяет людей из окружения президента Земана: подозревают в неоказании своевременной медпомощи

Прокуратура открыла дело.

Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии проверяет людей из окружения президента страны Милоша Земана, которого отстранили от должности из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает издание Respekt.

Отмечается, что окружение Земана подозревают в неоказании своевременной медицинской помощи главе государства в замке в Ланах, где он находился до госпитализации. Кроме того, они подозреваются в подделке и присвоении полномочий президента страны. Речь идет о возможном подлоге подписи главы государства на документе о созыве новой Палаты депутатов 8 ноября.

О ходе дела прокуратура не сообщает. Впрочем, в органе говорят: в обоих случаях подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

"Сейчас идет начальная фаза досудебного процесса, которая теперь известна как скрининг. Целью расследования является выяснение и проверка фактов, которые могут свидетельствовать о совершении преступления", — говорит представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Как сообщалось, Милоша Земана госпитализировали 10 октября — на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение. Причиной госпитализации чешского президента называют болезнь печени. Впоследствии появилась информация, что отстранят от должности из-за состояния здоровья.

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