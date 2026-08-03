Полицейская умерла после удаления грудных имплантов: детали трагедии

Полицейская и пасторша Ребекка ДеПаула / © Daily Star

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Американская полицейская и пасторша Ребекка ДеПаула умерла из-за тяжелой инфекции после операции по удалению грудных имплантов в Доминиканской Республике. Родные 31-летней погибшей требуют тщательного расследования действий медиков из-за возможной халатности.

Об этом сообщает Daily Star.

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ДеПаула умерла утром 2 августа, спустя несколько дней после того, как отправилась в Доминиканскую Республику на операцию по удалению грудных имплантов. Как говорят ее близкие, после хирургического вмешательства у женщины возникла бактериальная инфекция. Они убеждены, что именно она повлекла за собой сильную диарею, которая впоследствии привела к тяжелым осложнениям.

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Когда самочувствие Ребекки резко ухудшилось, ее экстренно доставили в клинику. Мать женщины сообщила, что сначала врачи проинформировали ее о критическом состоянии дочери, но по прибытии в медицинское учреждение она узнала, что Ребекка уже умерла.

Кроме работы в полицейском департаменте Нью-Йорка, Ребекка вместе с мужем служила христианской пасторшей. По словам родных, последние четыре года своей жизни она посвятила проповеди и служению общине. У умершей женщины осталось трое детей.

Семья настаивает на проведении расследования, чтобы установить, могли ли возможные нарушения или халатность при оказании медицинской помощи стать причиной трагедии.

После смерти тело Ребекки передали в Национальный институт судебно-медицинских наук, а затем репатриировали в США, где ее похоронят.

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Этот случай произошел на фоне все большей обеспокоенности безопасностью косметических операций в Доминиканской Республике. В последние месяцы в стране зафиксировали несколько смертей пациентов после пластических вмешательств, что повлекло за собой открытие уголовных производств и усиленный контроль за деятельностью частных медицинских учреждений.

Отдавая честь памяти Ребекки, Организация доминиканских офицеров Нью-Йорка отметила: «Ее доброта, преданность службе и память о ней никогда не будут забыты».

Напомним, в Бразилии после операции по увеличению груди умерла 26-летняя блогерша Дерлея Алверс. После процедуры она испытывала сильные боли, перенесла еще две операции на кишечнике и яичнике, но умерла от осложнений.

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