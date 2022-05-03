Польша отдала свое сердце Украине: девушке из Львовщины, которая страдала сердечной недостаточностью, сделали трансплантацию в Варшаве

Польша отдала свое сердце Украине: девушке из Львовщины, которая страдала сердечной недостаточностью, сделали трансплантацию в Варшаве

Впервые в стране донорское сердце пересадили украинцы.

В Варшаве 36-летняя Юлия Скип из Львовской области, которая находилась в критическом состоянии, получила новое сердце от поляка.

Об этом сообщило Национальное движение "За трансплантацию".

Ранее у Польши это было невозможно, ведь Украина не является членом международной организации по координации трансплантаций в разных странах. Это первая операция по пересадке органов гражданам Украины в Польше.

"В Украине с началом войны многие пациенты остались без медицинской помощи, и многие пациенты, нуждающиеся в пересадке органов. И вот граждане Польши снова показали свое величайшее проявление человечности. Когда после смерти сердце поляка подошло нашей девушке из Украины, они не задумываясь сделали пересадку и спасли ей жизнь", — добавили в организации.

Юлия уже долгое время страдала сердечной недостаточностью. Ее сердце не могло полноценно обеспечивать кровоснабжение организма из-за жидкой формы кардиомиопатии. Девушка ждала донора и операцию. Однако война все изменила.

Для миллионов людей и 36-летней жительницы Украины, которая в тяжелом состоянии попала в Польшу. Операция прошла удачно.

Пока украинку будет ждать долгий период восстановления и реабилитации.

"Раньше этого не делали, потому что Украина не член ни одной международной организации, которая координирует трансплантации в разных странах.

В 21 веке, во время развитых технологий, человек может продлить жизнь другому человеку даже после смерти, а не с оружием в руках отнимать жизнь", — отметили в организации.

Директор по развитию Первого медицинского объединения Львова Ирина Заславец сообщила, что это действительно событие и "достойный наибольшего уважения поступок".

"С Юлей мы познакомились в 2017. Девушка была героиней моего цикла материалов о трансплантологии. Он назывался «Бессердечные». И именно в нем депутаты и чиновники друг на друга перекладывали ответственность за неработающую систему, ничего при этом не делая. А Юля разве надеялась попасть». на операцию в некогда дружной белорусе. «Неужели у них нет сердца к людям своим?», – говорила мама Юли тогда о тех, кто лишал шанса на жизнь ее ребенка», — сказала Ирина Заславец.

Напомним, двоим эвакуированным из киевского Охматдета детям во Львове провели трансплантацию сердца и почек.

Первые в Украине легкие пересадили 56-летнему львовянину Виктору. Муж болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходит из дома, ведь был кислородзависимым. Без пересадки – не прожил бы и несколько месяцев, говорят медики.

Трансплантацию печени провели 37-летней львовянке Марии, которая имела цирроз, почки пересадили 40-летнему Юрию из Донецкой области и 45-летнему Виталию из Тернопольщины.

Также медики произвели пересадку роговицы глаза. Все это от одного донора – 54-летнего мужчины, умершего от геморрагического инсульта. Его состояние было смертельным, и его жена и двое детей дали согласие на забор органов.

Напомним, все эти пересадки органов были проведены в один день и в одной больнице.