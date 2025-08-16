- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Польза авокадо: как плод влияет на здоровье сердца и сон
Исследование показало, что ежедневное употребление авокадо улучшает качество и продолжительность сна. Авокадо содержит магний, калий, мононенасыщенные жиры и клетчатку, что способствует здоровью сердца и снижению уровня «плохого» холестерина.
Авокадо давно считают суперфудом, однако не все знают, в чем именно его польза. Регулярное употребление этого фрукта может оказывать положительное влияние не только на сердечно-сосудистое здоровье, но и на качество сна.
Что показало новое исследование?
В 6-месячном исследовании с участием 969 взрослых с абдоминальным ожирением одна группа ела авокадо ежедневно, другая — не больше двух в месяц. Результаты показали, что у тех, кто ежедневно употреблял фрукт, улучшился сон по продолжительности и качеству, передает 24 Канал.
Врач Джон Сайто из Американской академии медицины сна объяснил, что авокадо не является снотворным, однако содержит магний, калий и полезные жиры, способствующие нормализации циркадного ритма.
Какая польза авокадо?
Кроме того, авокадо является источником мононенасыщенных жиров и клетчатки. Замена им насыщенных жиров помогает снизить риск сердечных заболеваний, а растворимая клетчатка способствует уменьшению уровня «плохого» холестерина.
Один фрукт содержит около 10 г клетчатки, которая необходима нашему организму.
Раньше мы писали о том, кому следует избегать авокадо.