Польза и вред газированной минеральной воды: мнение специалистов

Летом газировка минеральная вода становится настоящим спасением от жары. Однако следует помнить, что существует не только польза от минеральной воды. Специалисты также рассказывают и о ее вреде для нашего организма. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Польза минеральной воды

Главная польза минеральной воды состоит в том, что в ее состав входят очень необходимые для некоторых функций нашего организма минералы. А именно: натрий, сера, калий, магний, фосфор, хлор, кальций. Они участвуют в выработке ферментов для предотвращения кариеса и синтеза гормонов. Минеральная вода добывается из особых источников, поэтому многие люди пьют ее именно из-за терапевтической ценности напитка. Некоторые компании перед выпуском такой воды подвергают ее дополнительной обработке от токсичных веществ и бактерий.

В минеральной воде содержится большое количество магния, необходимого для урегулирования работы нервной системы, артериального давления и уровня сахара в крови. Благодаря кальцию этот напиток помогает улучшить здоровье костей и пищеварения. За счет магния также снижается уровень холестерина, что положительно влияет на работу сердца и сосудов, сокращает риск заболеть ишемическими болезнями. А еще польза минеральной воды в том, что она метаболизирует жиры. То есть потребление этого напитка помогает бороться с лишним весом.

Вред от минеральной воды

Но, как и хоть какой другой продукт, минеральная вода приносит и определенный вред для нашего организма. Например, если она разливается в пластиковые бутылочки, ее ежедневное потребление приводит к тому, что в кишечник попадают химические вещества из пластика. А они токсичны для человека, особенно в большом количестве.

Газированная минеральная вода также содержит угольную кислоту. А она провоцирует вздутие живота. А специалисты из Бирмингемского университета после долгосрочных исследований доказали, что минеральная вода способна повреждать эмаль зубов.