Польза периодического голодания под вопросом: новое исследование разочаровывает результатами

Новое исследование немецких ученых показало, что популярные режимы периодической голодовки могут не давать метаболических преимуществ, на которые многие рассчитывают. Несмотря на снижение веса, улучшений в ключевых показателях здоровья зафиксировано не было.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Команда из Немецкого института питания человека Потсдам-Ребрюкке изучала, как разные окна приема пищи влияют на организм. В течение двух недель 31 женщина с избыточным весом или ожирением придерживалась двух схем питания с ограничением времени (TRE): с 8:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00. При этом рацион оставался изокалорийным — участницы ели столько же калорий, как обычно.

Хотя участницы немного похудели, ожидаемых эффектов на уровень глюкозы, АД или холестерин обнаружено не было. Исследователи предполагают, что положительные результаты предыдущих работ могли быть связаны не с сокращением временного окна, а с меньшим количеством потребленных калорий.

В статье отмечается: в этом почти изокалорийном эксперименте улучшение метаболических маркеров после двух недель TRE не зафиксировано. В то же время было замечено смещение циркадных ритмов — внутренние биологические часы реагировали на изменение времени приема пищи. Это подтверждает, что режим питания может оказывать влияние на сон и суточные циклы организма.

Биологиня и диетология Ольга Рамич отмечает: тем, кто мечтает похудеть или улучшить метаболизм, следует учитывать не только часы, но и общий энергетический баланс.

Вопрос остается открытым: может ли ограничение времени еды дать дополнительный эффект в случае низкокалорийного рациона? Ученые планируют продолжить исследование, чтобы выяснить, отличается ли оптимальное время еды для разных людей и как именно TRE работает в сочетании с уменьшением калорийности.

