Помогает быстро похудеть и снижает давление: какая еще польза рыбьего жира

Врачи рекомендуют употреблять рыбий жир ежедневно, и на это есть десять причин.

Рыбий жир – это тот волшебный продукт, который лечит абсолютно все, а еще помогает сохранить молодость и красоту до глубокой старости. А все потому, что он содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, способные обновлять и оздоравливать организм на клеточном уровне.

Какая польза рыбьего жира для здоровья человека: об этом почти никто не знает

Предохраняет от заболевания сердца и сосудов. Рыбий жир помогает снизить риски развития стенокардии, появления ишемической болезни и инфаркта миокарда. Также помогает стабилизировать высокое АД. Активирует работу мозга. Если есть рыбий жир, можно улучшить память и умственную деятельность. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 налаживают работу головного мозга и нервной системы. Укрепляет иммунитет. Компоненты рыбьего жира прекрасно справляются с вирусными заболеваниями и разными воспалениями, повышая сопротивляемость организма в разы. Также омега-3 повышает активность антител, стимулирует синтез веществ, оказывающих противовоспалительный эффект. Укрепляет суставы. Суставная ткань нуждается в жирах, иначе она теряет свою эластичность. Рыбий жир предотвращает воспаление суставов и уменьшает болевые ощущения. Восстановление мышц после тренировок. Употребление рыбьего жира после физических нагрузок помогает снизить боль в мышцах. Улучшает настроение. Полиненасыщенная кислота омега-3 помогает снимать стресс и напряжение, также улучшает настроение и общее самочувствие. Снижает глазное давление. Рыбий жир следует употреблять для профилактики глаукомы и других заболеваний глаз. Жирные кислоты помогают снизить глазное давление, удаляя из глазного яблока лишнюю жидкость. Источник витаминов и минералов. Рыбий жир содержит не только жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, но и витамины А и D. Они помогают организму лучше усваивать кальций и фосфор. Гладкая и сияющая кожа. Рыбий жир борется с сыпями на коже, также помогает предотвратить преждевременное старение и появление морщин. Быстрое похудение. Регулярное употребление рыбьего жира помогает снизить аппетит, поэтому его включают во многие диеты.

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